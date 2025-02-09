أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر «ليب التقني 2025» في الرياض أمس، أن المؤتمر سيشهد إطلاقات واستثمارات تتجاوز 14.9 مليار دولار.وأشار السواحة إلى إن المنطقة تشهد تحولات سريعة، إذ تمثل المملكة 50% من القوة التقنية؛ ما يجعلها واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال، لافتاً إلى أن عدد المختصين التقنيين زاد من 150 ألفاً إلى 381 ألفاً؛ الأمر الذي يعكس النمو السريع للسعودية في مجالات التقنية والابتكار، منوهاً إلى أن الاقتصاد الرقمي في المنطقة سجل نمواً بنسبة 73% ليصل إلى 260 مليار دولار، وأن المملكة تمثل 50% منه.وقال السواحه: «كقوة تقنية إن هذه المنطقة هي أوروبا الجديدة، لكن من حيث النمو، قفزنا من 150 ألف محترف في التقنية إلى 381 ألف محترف في السعودية، ونتيجة لذلك نمت المنطقة، ولو نظرنا فقط إلى السعودية، فإنها إذا أدرجت في الاتحاد الأوروبي ستكون خامس أكبر مركز تقني في أوروبا».وأضاف: «لدينا شركات مثل أوراكل، وأبل، ومايكروسوفت تعمل معاً، كما أعلنت SBC عن مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإننا نجتمع اليوم ويجب ألا يقتصر الذكاء الاصطناعي فقط على مليار أو ملياري نسمة، العالم يحتاج للعمل بصورة جماعية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي».وبين الوزير السواحة أن عدد الشركات الناشئة التي تجاوزت مليار دولار والتي يشار اليها بالـ اليونيكورن نما إلى 15 شركة بالمنطقة، وفي السعودية ارتفع العدد من شركتين إلى 7 شركات وللمحافظة على هذا الزخم، يجب الاستمرار في تحويل الكلمات إلى أفعال.ولفت وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى تحقيق الاقتصاد الرقمي 16 تريليون دولار على مستوى العالم، إلا أنه حتى الآن يوجد 2.6 مليار شخص خارج هذا الاقتصاد الرقمي، منهم 100 مليون في الشمال العالمي، و2.5 مليار في الجنوب العالمي.وأفاد بقوله: «نحن ملتزمون بأن نكون القصة الأكثر نجاحاً في سد فجوة المهارات، والفجوة الرقمية، وفجوة الحوكمة، بالشراكة معكم جميعاً».الراجحي: إطلاق مجموعة منتجات وخدمات رقميةأطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي خلال مؤتمر «ليب 25»، مجموعة من المنتجات والخدمات الرقمية لتعزيز التحول الرقمي في الوزارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.وأكد الراجحي أن هذه الإطلاقات تأتي ضمن إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، الهادفة إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير الخدمات الرقمية، وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات بشكل آمن ومبتكر، ودعم وتعزيز التقنية والابتكار في المملكة.وتضمنت الإطلاقات مجموعة من المنتجات الرقمية، من بينها «الفرع الافتراضي»، الذي يمكّن المستفيدين من إنجاز خدمات الوزارة إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة الفروع، ويهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية من خلال تجربة رقمية فعّالة، وتقليل الوقت والجهد، فضلاً عن تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.وشملت الإطلاقات «المنصة الرقمية لضيافة الأطفال»، التي توفر لأولياء الأمور حلولاً ذكية تتيح لهم الوصول إلى معلومات دقيقة وشفافة حول مراكز ضيافة الأطفال، بما في ذلك التقييمات، الموقع الجغرافي، الأنشطة، والبرامج المقدمة، وتُسهم المنصة في دعم الأسر عبر توفير خيارات مرنة وعالية الجودة لرعاية الأطفال.ويعد مؤتمر«ليب 25» في نسخته الرابعة، أكبر تظاهرة تقنية عالمية؛ تهدف لمناقشة مستقبل القطاع التقني، واستعراض أحدث أنظمة الابتكار، وتبادل الخبرات في هذا المجال بمشاركة 18 دولة، وبمشاركة أكثر من 1,000 متحدث وخبير تقني دولي، و1,800 جهة عارضة، ونحو 680 شركة ناشئة.ويهدف «ليب» إلى تسريع الابتكار من خلال التشجيع على تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية من خلال دعم المبتكرين والشركات الناشئة، بحسب الموقع الإلكتروني لفعاليات السعودية، إضافة إِلى بناء شراكات عالمية من خلال جمع مختلف أطراف صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذ تجمع فعاليات المؤتمر قادة الصناعة والمستثمرين والشركات الناشئة لبناء شراكات استراتيجية.