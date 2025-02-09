أعلنت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، خلال مؤتمر «ليب 2025»، عن إطلاق «upsource by solutions»، الهوية الجديدة لشركة مراكز الاتصال (ccc) التابعة للمجموعة والمتخصصة في تعهيد الأعمال. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً للنجاحات التي حققتها الشركة في تقديم حلول رائدة ترتقي بتجربة العملاء، وتمثل انطلاقة جديدة وطموحة نحو تقديم خدمات مبتكرة.

وتمكّن upsource by solutions رواد الأعمال من تركيز جهودهم على تسريع نمو أعمالهم من خلال تبسيط العمليات والاستفادة من خدمات التعهيد الخارجي. كما تتيح للشركات في أنحاء المملكة إمكانية تعهيد المهام غير الأساسية إلى جهات متخصصة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويوفر الموارد اللازمة لدعم الأعمال الأساسية. كما تقدم الشركة مجموعة شاملة من خدمات تعهيد الأعمال، تشمل إدارة العمليات، والشؤون المالية، والموارد البشرية، وحلول تجربة العملاء.

وتهدف upsource، التي تحظى بدعم منظومة stc، إلى أن تكون الشريك المفضل للشركات التي تتطلع لتحسين عملياتها، وخفض التكاليف، وتحقيق نمو مستدام، من خلال تعهيدها لشريك موثوق يوظف التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتحليلات الذكية. كما تهدف الشركة لإرساء معايير جديدة لجودة الخدمة، والتحول الرقمي، وتطبيق الحلول القابلة للتوسع، وتقديم أفضل الخدمات للعملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط.