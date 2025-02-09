أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، اليوم، ضمن أعمال النسخة الرابعة من المؤتمر التقني الأضخم (ليب 2025)، مجموعة من المنتجات والخدمات الرقمية لتعزيز التحول الرقمي في الوزارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.وأكد أن هذه الإطلاقات تأتي ضمن إطار إستراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، الهادفة إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير الخدمات الرقمية، وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات بشكل آمن ومبتكر، ودعم وتعزيز التقنية والابتكار في المملكة.وتضمنت الإطلاقات مجموعة من المنتجات الرقمية، من بينها «الفرع الافتراضي»، الذي يمكّن المستفيدين من إنجاز خدمات الوزارة إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة الفروع، ويهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية من خلال تجربة رقمية فعالة، وتقليل الوقت والجهد، فضلًا عن تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.كما شملت الإطلاقات «المنصة الرقمية لضيافة الأطفال» التي توفر لأولياء الأمور حلولًا ذكية تتيح لهم الوصول إلى معلومات دقيقة وشفافة حول مراكز ضيافة الأطفال، بما في ذلك التقييمات، الموقع الجغرافي، الأنشطة، والبرامج المقدمة، وتسهم المنصة في دعم الأسر عبر توفير خيارات مرنة وعالية الجودة لرعاية الأطفال.وفي إطار دعم قطاع التنمية الاجتماعية، أطلقت الوزارة «منصة التنمية الاجتماعية»، وهي إحدى المنصات القطاعية التي تهدف إلى تلبية احتياجات مستفيدي قطاع التنمية، وتساعد في تعزيز الشفافية والكفاءة، وتسهيل الوصول إلى الموارد اللازمة؛ لتحقيق التنمية المستدامة، كما توفر محطة رقمية واحدة للجمعيات التعاونية؛ ما يسهم في إلغاء الحاجة إلى زيارة الفروع، وتحفيز مشاركة الأعضاء والمجتمع، والتوسع في تقديم الخدمات للأفراد والجهات الحكومية في القطاع.يذكر أن هذه الإطلاقات تأتي ضمن إستراتيجية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعزيز التحول الرقمي، وتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة للمستفيدين، حيث نجحت الوزارة في أتمتة أكثر من 1000 خدمة وإجراء لخدمة أكثر من 32 مليون مستفيد.