ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، 35.56 نقطة ليقفل عند مستوى 12469.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 227 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 94 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 134 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات برغرايززر، ورؤوم، ورسن، ونايس ون، والبابطين الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات ليفا، ونماء للكيماويات، والاستثمار ريت، وسلوشنز، وسينومي سنترز الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث راوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.62% و 3.31%.فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأنعام القابضة، وشمس، وأمريكانا، وباعظيم، هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات ونايس ون، والراجحي، ومعادن، والأهلي، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم، مرتفعا 28.38 نقطة ليقفل عند مستوى 31414.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 45 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 6 ملايين سهم.