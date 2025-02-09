كشفت بيانات البنك المركزي السعودي «ساما»، أن الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج خلال شهر يناير 2025 بلغت 1628.8 مليار ريال، بانخفاض قدره نحو 10.8 مليار ريال، بنسبة 1%، مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.وبحسب البيانات، انخفضت قيمة الاحتياطات بالعملات الأجنبية التي تمثل نحو 94% من إجمالي الأصول بنحو 1% خلال يناير2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 1538.2 مليار ريال، وانخفضت قيمة الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 13% لتصل إلى 11.9 مليار ريال، كما تراجعت حقوق السحب الخاصة خلال الفترة بنسبة 1% لتبلغ 77 مليار ريال.في حين استقر رصيد الاحتياطي لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ فبراير 2008.يذكر أن الأصول الاحتياطية للسعودية تشمل أربعة بنود: الاحتياطات بالعملات الأجنبية (استثمارات في أوراق مالية في الخارج ونقد أجنبي وودائع في الخارج)، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب النقدي.