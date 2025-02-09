كشف مجلس الذهب العالمي في تقرير حديث له، أن مشتريات السبائك والعملات الذهبية في السعودية ارتفعت إلى 15.4 طن في العام 2024، وبنسبة 9 % مقارنة بالعام 2023.ووفقا للتقرير، بلغت مشتريات السبائك والعملات الذهبية في العالم 1186.3 طن في العام 2024 بانخفاض نسبته 0.2 % مقارنة بعام 2023، حيث بلغت آنذاك 1189.8 طن.وبحسب البيانات مجلس الذهب العالمي، تصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر الدول من حيث احتياطات الذهب حول العالم، عند 8133.5 طن بنهاية عام 2024 ما يمثل 75% من احتياطاتها الدولية.وأشار إلى أن السعودية تمتلك 323.1 طن من المعدن الأصفر، ما يمثل 6% من احتياطاتها، لتحتل المركز الثامن عشر عالميا والأول عربيا في احتياطي الذهب.يذكر أن مشتريات السبائك والعملات الذهبية في السعودية تشهد ارتفاعا للعام الرابع على التوالي، وتعد هذه أكبر مشتريات سنوية للسعودية من السبائك والعملات منذ عام 2014، أي منذ 10 سنوات.