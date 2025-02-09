انطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض «ليب 25» التقني، في الرياض، بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بمشاركة أكثر من 1,000 متحدث وخبير تقني دولي، و1,800 جهة عارضة، ونحو 680 شركة ناشئة.وشهد المؤتمر والمعرض، التأكيد على أن السعودية وجهة عالمية لاستثمارات الذكاء الاصطناعي بأكثر من 14.9 مليار دولار.ويهدف مؤتمر «ليب» إلى تسريع الابتكار من خلال التشجيع على تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية من خلال دعم المبتكرين والشركات الناشئة، بحسب الموقع الإلكتروني لفعاليات السعودية.كما يهدف المؤتمر لبناء شراكات عالمية من خلال جمع مختلف أطراف صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذ تجمع فعاليات المؤتمر قادة الصناعة والمستثمرين والشركات الناشئة لبناء شراكات استراتيجية.