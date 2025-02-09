أكدت القائمة بأعمال البعثة الأمريكية لدى المملكة أليسون ديلوورث أن الولايات المتحدة تفخر بدعم التعاون المتنامي بين الشركات الأمريكية والسعودية في قطاع التكنولوجيا، وأشارت إلى أن مؤتمر LEAP يعد منصة ديناميكية للابتكار والإبداع، وتؤكد المشاركة الأمريكية التزام السعودية والولايات المتحدة المشترك، بدفع عجلة التقدم التكنولوجي، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز ريادة الأعمال.وأضافت: نتطلع إلى تعزيز الشراكات التي تسهم في تحقيق التطور، وخلق فرص جديدة للشركات الأمريكية والسعودية على حدٍّ سواء.وتزامن حديث ديلو ورث مع توافد ووصول أعداد كبيرة من الخبراء والمختصين الدوليين، في المجال التقني، إلى مؤتمر «ليب 2025» بنسخته الرابعة الذي يعقد بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات شمالي العاصمة الرياض، وحصد المؤتمر والمعرض اهتماماً دبلوماسياً واسعاً، وإشادة باستضافة المملكة للحدث، الذي يعد الأكثر حضوراً في العالم، بمشاركة من 18 دولة.