أكد سفير المملكة المتحدة لدى السعودية، نيل كرومبتون، لـ «عكاظ»، أن مؤتمر LEAP 2025 يوفر منصة مثالية لمشاركة قطاع التكنولوجيا والابتكار في المملكة المتحدة، لدعم نجاحات ومستهدفات رؤية المملكة 2030.وقال: يسعدني أن أعلن مشاركة بلادي في المؤتمر الذي يعد أحد أهم المؤتمرات التكنولوجية في العالم، هنا في الرياض. وأضاف: إن العلاقات بين المملكة المتحدة والسعودية في قطاع التكنولوجيا في نمو مستمر، خصوصاً من خلال مبادرات مهمة مثل: مركز التقنية السعودي البريطاني، الذي يروج للتقنيات الرائدة في المملكة المتحدة، ومنها التكنولوجيا التعليمية، والتكنولوجيا الإبداعية، والتكنولوجيا الصحية، والتكنولوجيا الزراعية؛ بناءً على نتائج مؤتمر GREAT FUTURES الإيجابية، التي عرضت الخبرة والتجارب البريطانية المفيدة، في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا النظيفة.