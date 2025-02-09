أوضح نائب رئيس شركة تينسنت كلاود إنترناشونال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دان هو، أن السعودية تشهد توسعاً سريعاً في بنيتها التحتية الرقمية، وذلك ضمن إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، حيث تلعب الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتقنيات القائمة على البيانات دوراً محورياً في هذا التوسع، ومع النمو المتزايد في تبني الحوسبة السحابية في المملكة، كما يتضح من الزيادة الكبيرة بنسبة 70% في التسجيلات التجارية لخدمات الحوسبة السحابية، أصبحت الشركات ووكالات الخدمة العامة بحاجة إلى حلول سحابية آمنة وقابلة للتطوير وعالية الأداء.

وقال: لتمكين هذا التحول الرقمي، تعمل تينسنت كلاود على إنشاء أول منطقة سحابية لها في الشرق الأوسط في المملكة، لتُضيف بذلك السعودية إلى شبكة تينسنت كلاود العالمية الشاملة التي تضم أكثر من 50 منطقة توفر عبر 21 منطقة، تتميز منطقة السحابة الجديدة بمنطقتي توفر مع ازدواجية كاملة وخدمات سحابية متقدمة وقدرات الذكاء الاصطناعي، مما يوفر للمؤسسات حلولاً بزمن استجابة منخفض تعزز من الكفاءة والابتكار.

وأضاف: يُعزز هذا التوسع استثماراً ضخماً من شركة تينسنت بقيمة 150 مليون دولار أمريكي في البنية التحتية والموارد وتنمية المواهب والكفاءات في المملكة، وستتيح منطقة تينسنت السحابية الجديدة تقديم مجموعة موسعة من حلول SaaS وPaaS المتقدمة، بما في ذلك التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتقنيات التطبيقات الفائقة، وقدرات الوسائط الرقمية من الجيل التالي، وستساهم هذه الحلول في تمكين الشركات من التوسع بكفاءة، وستساعد الوكالات الحكومية من تحسين الخدمات العامة، وتدعم الشركات الناشئة من تسريع وتيرة الابتكار، ومع سعي المملكة إلى ترسيخ مكانتها بصفتها مركزاً تقنياً عالمياً، تعمل تينسنت كلاود على تزويد الشركات والمؤسسات المحلية بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح في عالم يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا الرقمية.

وأشار نائب رئيس الشركة إلى أنه مع توسع الاقتصاد الرقمي في المملكة بسرعة، تبرز قطاعات مختلفة مثل الألعاب والوسائط الرقمية والترفيه كقطاعات نمو رئيسية، ومع زيادة تبني الحوسبة السحابية وتزايد الإقبال على التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي، تستفيد هذه القطاعات من البنية التحتية الرقمية المتقدمة لتوسيع نطاق الابتكار وتعزيز تجارب المستخدمين، إذ تمتد خبرة شركة تينسنت كلاود لأكثر من عقدين في تشغيل ألعاب الفيديو الرائدة عالمياً وتقديم خدمات ترفيه رقمي مبتكرة، وبالتالي تتمتع بمكانة مثالية لدعم هذا التحول ومواكبة متطلباته.

وبين أن المملكة تستثمر بشكل كبير في الألعاب باعتبارها ركيزة أساسية في اقتصادها الرقمي، وتعد الألعاب والرياضات الإلكترونية من القطاعات البارزة، حيث حددت الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية استثماراً شاملاً لتطوير سلسلة القيمة الكاملة للألعاب والرياضات الإلكترونية، ستضع بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 السعودية في قلب مشهد الرياضات الإلكترونية عالمياً، وهو ما يستلزم توفير بنية تحتية سحابية عالمية المستوى ودعم فني عالي الجودة.

مليارات الدولارات للاستثمار في قطاعات الترفيه الرقمي والإعلام والبث المباشر

أكد نائب رئيس شركة تينسنت كلاود إنترناشونال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دان هو، أن «تينسنت» تلعب دوراَ محورياً في قطاعات الترفيه الرقمي والإعلام والبث المباشر التي تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، كما تُعد تينسنت مشغل وناشر ألعاب فيديو عالمي للعديد من الألعاب الرائدة عالمياً مثل Honor of Kings و PUBG MOBILE.، وبفضل خبرتها التي تمتد لأكثر من عقدين في دعم الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي وأنظمة المدفوعات، بالإضافة إلى العديد من منصات الموسيقى والفيديو في الصين والعالم، تُقدم تينسنت كلاود حلولاً مخصصة للترفيه الرقمي والإعلام، وذلك لتلبية متطلبات إنشاء وتوزيع المحتوى في العصر الحالي، كما تشهد صناعة الإعلام الرقمي والترفيه في المملكة تحولاً كبيراً، مدفوعة بالتحول نحو الاستهلاك الرقمي القائم على التطبيقات، إذ تتمتع السعودية بأحد أعلى معدلات انتشار الهواتف الذكية في العالم، حيث تصل إلى 92% من إجمالي السكان في عام 2024، ومن المُتوقع أن تصل إلى 95% بحلول عام 2028.

وقال السيد دان هو: في عصرنا الحالي، يتوقع المستهلكون، خصوصاً جيل الشباب الذين نشأوا في بيئة رقمية، تفاعلات سلسة وشخصية وفورية عبر مختلف المنصات الرقمية. فلم يعد دعم العملاء عبر الفيديو، والبرامج التعليمية التفاعلية، والخدمات الرقمية الغامرة مجرد خيارات إضافية، بل أصبحت جزءاً أساسياً من التجربة، إلا أنَّ هذه الميزات تتطلب نطاقاً ترددياً كبيراً وبنية تحتية سحابية قوية لضمان تجربة مستخدم سلسة وعالية الجودة دون التأثير سلباً على أداء التطبيقات الأخرى، وهنا يكمن دور حلول تينسنت كلاود للوسائط الرقمية، مثل حلول Digital Human وحلول Superapp-as-a-Service وحلول Real-Time Communications (RTC)، في مساعدة الشركات على تلبية هذه المتطلبات المتزايدة.

وأضاف في حديثه: مع إدراكنا للإمكانات الهائلة التي تتمتع بها هذه القطاعات، بما في ذلك قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية والإعلام الرقمي، تلتزم تينسنت كلاود بدعم النمو الشامل للمملكة، ودعم ومساندة القطاعات الناشئة التي تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتحول الرقمي.

وعن الرؤية الاستراتيجية التي تقوم عليها شركة تينسنت مع كبرى المؤسسات السعودية، قال: تلتزم شركة تينسنت كلاود ببناء منظومة رقمية قوية في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى العالم، وذلك من خلال الشراكة مع المؤسسات الرائدة لدفع عجلة الابتكار وتحقيق النمو عبر القطاع. تركز جهودنا التعاونية على دعم الشركات في مراحل توسعها وتكيفها مع المشهد الرقمي سريع التطور، وعلى نطاق أوسع، نجحت تينسنت كلاود في ترسيخ حضور قوي، حيث تقدم خدماتها لأكثر من 10 آلاف مؤسسة عبر 30 قطاع في أكثر من 80 سوق ومنطقة.

وأضاف: قد مكنتنا خبرتنا العالمية في مجال تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي من دمج الحلول المبتكرة في شراكاتنا، مما يساهم في تعزيز تجارب العملاء، وتحسين قابلية التوسع، وتحقيق النمو على المدى الطويل. ومع تعزيز المملكة العربية السعودية لمكانتها بصفتها مركزاً تقنياً إقليمياً، ستلعب الشراكات من هذا النوع دوراً محورياً في تطوير المحتوى الرقمي وتوسيع نطاق أنظمة الألعاب، وتشجيع الابتكار عبر الحدود.

وحول كيفية استغلال تينسنت كلاود الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في تعزيز التنمية في مجالات متنوعة كالاستدامة والمدن الذكية والخدمات العامة في السعودية، أوضح السيد دان هو، أن حلول الحوسبة السحابية والبنية الأساسية الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي من تينسنت كلاود، تساهم في تمكين الشركات من تحسين العمليات وتخصيص المحتوى وزيادة الكفاءة التشغيلية. ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة، تساعد التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة الموارد وتعزيز الخدمات العامة وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل، وفي مجال الخدمات العامة، تعمل الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات في الوقت اللحظي على تحويل كيفية إدارة الوكالات للتحقق من الهوية الرقمية ومنصات تفاعل المستخدمين وتجربتهم. وتساهم برامج الدردشة الآلية والمساعدون الافتراضيون المعتمدين على الذكاء الاصطناعي على تسهيل الوصول إلى الخدمات العامة، وتقليل أوقات الاستجابة، وتحسين الكفاءة. على سبيل المثال، تم استخدام قدراتنا في مجال الذكاء الاصطناعي في تجارب رقمية تفاعلية وموجهة بقطاع السياحة، مثل «خليفة - السفير الرقمي» القائم على الذكاء الاصطناعي في دائرة أبو ظبي للثقافة والسياحة، والذي يتفاعل حالياً مع العديد من مستخدمي Weixin التابعة لشركة تينسنت، من خلال حوارات آنية تُحاكي التفاعل البشري. ونحن على ثقة بأن ابتكارات مماثلة، وقائمة على الذكاء الاصطناعي، يُمكن أن تُساهم في دعم جهود المملكة لتعزيز الخدمات العامة، والتخطيط الحضري، وتفاعلات المستخدمين، بما يُفضي إلى منظومة رقمية أكثر اتصالاً وكفاءة.

ولفت في حديثه إلى أن عمليات تينسنت كلاود تساهم، بالإضافة إلى خدماتها السحابية وتحليلاتها القائمة على االذكاء الاصطناعي، في مساعدة الشركات على تحقيق كفاءة تشغيلية عالية، فمن خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط استهلاك الطاقة، تستطيع الخدمات السحابية تحديد المجالات التي يُمكن فيها خفض استهلاك الطاقة إلى الحد الأدنى. على سبيل المثال، تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي التي تقدمها تينسنت كلاود على تمكين تعديلات تلقائية لتبريد مراكز البيانات للتحكم في السعة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والإدارة الاستباقية لصحة النظام، مما يزيد من كفاءة الطاقة استجابة للتغيرات البيئية.

وعن الفرص المتاحة لشركة تينسنت كلاود في مجال رعاية المواهب المحلية ودعم بيئة ريادة الأعمال في السعودية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030، أكد نائب رئيس شركة تينسنت كلاود إنترناشونال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دان هو، أن سوق الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في المملكة، يعتبر سوقاً واعداً يحمل في طياته فرصاً نمو هائلة، وهو ما يجعل المملكة محطة اهتمام رئيسية لشركة تينسنت كلاود. وقال: نؤكد التزامنا بدعم هذا النمو وتعزيز تواجدنا في المملكة، ولا يقتصر هدفنا على توفير حلول سحابية متطورة فحسب، بل نسعى أيضاً إلى المساهمة في تطوير المواهب المحلية وخلق فرص عمل، بما يتماشي مع رؤية السعودية 2030، إذ يشكل دعمنا الفعال للشركات السعودية في مساعيها للتوسع عالمياً، بما في ذلك الترويج الدولي لأعمالها ومنتجاتها، جزءاً أساسياً من التزامنا بتنمية منظومة ريادة الأعمال في المملكة وتحويلها إلى مركز عالمي رائد في مجال التكنولوجيا والابتكار.