أكد وزير الكهرباء المصري محمود عصمت، أنه في إطار المتابعة المستمرة لمشروع الربط السعودي المصري لتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع فقد انعكس ذلك جلياً في زيادة معدلات التنفيذ، بصورة ملحوظة، إذ وصلت نسبة التنفيذ حالياً إلى ما يزيد على 68% من المشروع في الجانبين، إضافة إلى عقد اجتماعات مستمرة وزيارات ميدانية من أرفع المستويات بالدولة للمتابعة الدقيقة، وإيصال الرسالة بضرورة إنهاء المشروع في الموعد المخطط له.وقال الوزير المصري في بيان صحفي اليوم: «نتطلع قريباً لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع لتبادل 1,500 ميغاوات، وستكون المرحلة الثانية في نوفمبر 2025 لتبادل 3,000 ميغاوات».وأشار إلى أن بلاده تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، إذ ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً مع الأردن، وغرباً مع ليبيا، وجنوباً مع السودان، لافتاً إلى أنه يجري العمل حالياً على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائي مع دول المشرق والمغرب العربي، إضافة إلى مشروع الربط الكهربائي مع السعودية ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا.