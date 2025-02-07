سلّم نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر عبدالرحمن بن سالم الدهاس، اليوم بمقر السفارة، ممثل مصر اللواء محمد رضا، وممثل فلسطين سفيرها لدى مصر دياب اللوح، حصتي البلدين الشقيقين من مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي تشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع تسليم حصة البلدين الشقيقين البالغة 30.000 من الهدي والأضاحي لجمهورية مصر العربية و30.000 من الهدي والأضاحي لدولة فلسطين، بحضور المشرف العام على مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي سعد بن عبدالرحمن الوابل.

وقال الوابل في كلمة له بهذه المناسبة: «إن المملكة تولي أهمية عظمى للإسهام في تسهيل عملية الإفادة من الهدي والأضاحي وتيسير وصولها للمستفيدين في نحو 26 دولة إسلامية، وهذه الخدمة تقدم للتسهيل على المسلمين».

من جانبه تقدم سفير دولة فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح، باسم الدولة الفلسطينية رئيسًا وحكومةً وشعبًا بجزيل الشكر ووافر الامتنان إلى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الإفادة من الهدي والأضاحي التي تقدم كل عام للشعب الفلسطيني.

وقال: «إن ذلك يأتي في وقت أحوج ما يكون فيه قطاع غزة إلى تعزيز وتكثيف جهود الإغاثة للشعب الفلسطيني الذي يعاني ظروفا إنسانية في غاية الصعوبة».

بدوره رفع ممثل مصر، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده على ما يقدمانه للأمة العربية، سائلًا الله تعالى أن يحفظ المملكة وشعبها.