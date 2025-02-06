رأس وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، اليوم، الجانب السعودي في اجتماع الدورة الثالثة للجنة الفرعية للاستثمار والبيئة والبنى التحتية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي-البحريني، الذي عقد في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، فيما رأس الجانب البحريني وزير المواصلات والاتصالات الشيخ الدكتور عبدالله بن أحمد آل خليفة، بمشاركة عدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص؛ لبحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين.

وفي بداية الاجتماع، عبر رئيسا اللجنة عن ارتياحهما لما تُوصل إليه خلال اجتماعات لجنة الاستثمار والبيئة والبُنى التحتية من نتائج ومخرجات ومبادرات إيجابية، من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين، وأكدا أهمية استمرار دعم وتطوير عمل اللجنة والتنسيق الدائم بين الجانبين بما يسهم في تعزيز التعاون الاستثماري في المجالات التي تندرج تحت أعمال اللجنة.

كما أكد الجانبان أهمية بحث سبل توسيع الشراكات الاستثمارية بينهما، والتعاون المشترك في الترويج للاستثمار وتنميته، وأبديا رغبتهما في تعزيز سبل التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستكمال المناقشات والأعمال حيال مبادرات تستهدف تعزيز الربط اللوجستي ومشروعات البنية التحتية وسبل تطوير الربط البحري والجوي وتعزيز التعاون في إمدادات الأمن الغذائي.

يذكر أن اللجنة انبثقت عن مجلس التنسيق السعودي-البحريني برئاسة مشتركة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ويتمثل الهدف الشامل لمجلس التنسيق السعودي-البحريني في دعم التنسيق المشترك وتحقيق تطلعات البلدين بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.