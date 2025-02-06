مع تطور السوق، شهدت متطلبات المستهلكين للسيارات المخصصة للطرق الوعرة وتجاربهم معها تغييرات مستمرة. ظهرت قوى جديدة مزودة بأفكار مبتكرة وتقنيات ذكية لتحدث تحولاً كبيراً في هذا المجال. من بين هذه القوى، برزت السيارة الفاخرة جايكو J8 من OMODA & JAECOO كأحد المنافسين الأقوياء في سوق الطرق الوعرة، لتصبح قوة جديدة لا يُستهان بها.

قوة كلاسيكية للطرق الوعرة: استعراض للصلابة والقوة

خلال اختبار القيادة الشامل، أثبتت جايكو J8 قدراتها القوية على الطرق الوعرة بشكل واضح. حيث تعتمد على نظام القيادة الذكي لجميع الطرق (ARDIS)، الذي يقدم دعماً تقنياً قوياً لأدائها العام. يعكس هذا النظام جوهر الـ DNA الخاص بعلامة جايكو في السيارات المخصصة للطرق الوعرة، مما يتيح التعرف التلقائي والسريع على مختلف ظروف الطرق في البيئات المعقدة.

عند بدء تشغيل السيارة، يُطلق المحرك عزم دوران قوي يبلغ 385 نيوتن متر بسرعة منخفضة، مما يوفر استجابة أسرع وقوة أكبر. وعند القيادة على التضاريس الرملية، ومع تغريز العجلات في الرمال، يتم تحويل وضع القيادة إلى الوضع الرملي. يستجيب نظام ARDIS فوراً، ويقدم قوة دقيقة، مع دوران العجلات بنمط متناسق يتيح للسيارة التحرر بسهولة من الرمال. أما عند الصعود على التضاريس الوعرة، فيعتمد J8 على نظام الدفع الرباعي مع توجيه عزم الدوران، حيث يمكنه اجتياز المنحدرات بنسبة ميل تصل إلى 40% بلمسة خفيفة على دواسة الوقود.

في التضاريس المعقدة، يعمل نظام الكاميرا المحيطية 360° مع الكاميرا الشفافة أسفل السيارة بزاوية 180° لمراقبة البيئة المحيطة بالسيارة وقاعها بشكل مباشر عبر الشاشة. يتيح هذا للنظام إجراء تعديلات فورية على استراتيجية القيادة، مما يضيف طبقة حماية إضافية لسلامة القيادة. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع J8 بهيكل عالي القوة بمعايير الخمس نجوم، مع ما يصل إلى 10 وسائد هوائية لحماية شاملة في مختلف سيناريوهات (ظروف) الاصطدام.

تكنولوجيا الرفاهية الجديدة: ابتكار كامل في الذكاء والراحة

عند الاقتراب من جايكو J8، تندمج مقابض الأبواب المخفية بسلاسة مع الهيكل، لتضفي خطوطاً نظيفة وأنيقة. أما عند دخول المقصورة، فهي أشبه بتجربة “الدرجة الأولى”. يبرز التصميم الداخلي بشاشة مزدوجة منحنية بحجم 12.3 بوصة + 12.3 بوصة.

عند تشغيل السيارة، يعمل نظام التحكم في المناخ بالتزامن مع نظام 540° ثلاثي الأبعاد للتحكم في درجة الحرارة، ما يوفر تجربة أكثر سهولة للمستخدم. يتميز J8 بفتحة هواء فريدة على العمود B توفر تدفق هواء محيط، كما تم تجهيز النظام بثلاثة مراوح، مما تنتج عنه سرعة أعلى وتدفق هواء أقوى وكفاءة تبريد وتدفئة أكبر، لتوفير بيئة مريحة وممتعة داخل المقصورة.

لزيادة الراحة، تم تجهيز J8 بـ نظام تعليق كهرومغناطيسي CDC، مما يجعل كل رحلة أكثر سلاسة. يوفر J8 أيضاً مقعداً فاخراً بزاوية 123 درجة في المقعد الأمامي، حيث يمكن ملاحظة التصميم المريح فوراً. بلمسة خفيفة على زر المقعد، يتمدد مسند الساق الكهربائي، وينخفض ظهر المقعد ليمنح وضعية مريحة تخفف من إجهاد الجسم. كما أن المقعد مجهز بأنماط تدليك متعددة وخيارات مختلفة.

من الواضح أن جايكو J8، المبنية على أسس التصميم الكلاسيكي، تهدف إلى التفوق من خلال التكنولوجيا الذكية والراحة، واضعة معايير جديدة لقيادة فاخرة على الطرق الوعرة.

لنترقب إطلاقها قريباً!