زار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، مجموعة شركات هندية والتقى قادة شركاتها، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون في قطاع الصناعات العسكرية، والطيران والإلكترونيات.وخلال اجتماعه بقادة الشركات، سلّط الخريّف الضوء على مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاعي الصناعة والتعدين، وما تشكّله الرؤية من خارطة طريق ترسم مستقبل الاقتصاد السعودي، وتسهم في تنويع مصادر دخله.واستعرض الوزير الخريف، أبرز الفرص الاستثمارية في 12 قطاعاً صناعياً واعداً تركز على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ومنها الطيران والصناعات العسكرية والدفاعية والإلكترونيات.وأشار إلى التطوّر الذي يعيشه قطاع التعدين في المملكة حالياً، سعياً إلى تعظيم الاستفادة منه في تنويع الاقتصاد الوطني.من جانبهم، استعرض الرؤساء التنفيذيون للشركات، خلال الاجتماع، المنتجات المتعددة من الطائرات والمركبات العسكرية، ومشروعات التشييد والبناء والسيارات، وسلاسل الإمداد في عددٍ من أسواق العالم، وبحث سبل التعاون المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، والمركز الوطني للتنمية الصناعية بالمملكة؛ لتطوير صناعة الرقائق وأشباه الموصلات بجميع أنواعها في المملكة.