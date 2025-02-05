يستعد تحالف يضم (25) شركة مجرية متخصصة للاستثمار في المملكة بقطاعات التقنية والتحول الرقمي، والاستفادة من الفرص الكبيرة بهذه القطاعات في ظل رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال ملتقى الأعمال السعودي المجري الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية اليوم بالرياض، بحضور نائب رئيس البرلمان بجمهورية المجر ستيفان جاكاب، ورئيس مجلس الأعمال السعودي المجري مروان المطلق، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المجرية بمجلس الشورى الدكتور إبراهيم القناص، وسفير المجر لدى المملكة بالاش شلماسي، وعدد من المستثمرين السعوديين.

وقال نائب رئيس البرلمان المجري ستيفان جاكاب: "إن العلاقة مع مجلس الشورى واتحاد الغرف السعودية قوية، منوهاً بتأسيس الشركة المجرية السعودية القابضة العام الماضي، التي تمثل تحالف شركات مجرية في مجال التحول الرقمي يستهدف الاستثمار بالمملكة، وإقامة شراكات مع مستثمرين سعوديين في قطاعات الرقمنة والمالية والصناعات الغذائية.

من جهته، أفاد رئيس مجلس الأعمال السعودي المجري المهندس مروان المطلق خلال كلمته بالملتقى أن رؤية 2030 تمثل مخططاً لتنويع الاقتصاد، مستعرضاً مكانة المملكة في مجال التقنية والرقمنة حيث تحتل المركز الرابع عالمياً في الحكومة الإلكترونية والعاشر بالتجارة الإلكترونية، موضحاً أن المجلس سيعمل في دورته الجديدة على تعزيز الشراكة بين المستثمرين السعوديين والمجريين ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

وتمثل الشركات المجرية المشاركة في اللقاء تجمعاً للشركة المجرية السعودية التي تأسست بالمجر العام الماضي، وتضم شركات متخصصة في التحول الرقمي والتقنية تستهدف الاستثمار بالسوق السعودية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والمجر بلغ 1.8 مليار ريال في عام 2023 محققاً نموّاً بنسبة 27%، وتمثل الصادرات 584 مليون ريال مسجلة ارتفاعاً بنسبة 216%، فيما بلغت الواردات من المجر 1.2 مليار ريال.