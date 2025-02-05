حققت شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري، الرائدة في مجال التطوير العقاري على مستوى المملكة، مبيعاتٍ قياسيةٍ في مشروعها السكني «سرايا الفرسان 2» الذي يجري تطويره في ضاحية الفرسان بالعاصمة الرياض، إذ نجحت الشركة في بيع 50% من المشروع خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط من الإطلاق الرسمي.

وقد دُشّنت المرحلة الثانية من مشروع «سرايا الفرسان» خلال معرض سيتي سكيب العالمي في نوفمبر الماضي، إذ يبني «سرايا الفرسان 2» على النجاح الكبير الذي حققه المشروع السابق ويعكس الثقة العميقة التي يضعها العملاء وNHC في دار وإعمار. واليوم، تواصل المرحلة الثانية التزامها بالجودة والتميز، إذ يأتي المشروع في إطار الشراكة المستمرة لدار وإعمار مع NHC، التي لعبت دوراً مهماً في الارتقاء لطموحات العملاء العالية، وتلبية المتطلبات الكبيرة لسوق العقارات السعودية.

وفي تعليقه بهذه المناسبة، أوضح الأستاذ منصور الجفيلي، مدير مبيعات المملكة بشركة دار وإعمار، قائلاً: "نعتز في دار وإعمار بامتياز خدمة المملكة بجميع مناطقها وشعبها على مدى يقارب عقدين من الزمن شهدنا خلالها نمو وازدهار قطاع العقارات المحلي الذي ما يزال يعد بمزيدٍ من النمو. كما نفخر اليوم بأن لدينا ما يقارب 40 مشروعاً عقارياً في مختلف مناطق المملكة، يلبي احتياجات آلاف العائلات في شتى أرجاء الوطن". وأضاف الأستاذ الجفيلي: "امتلاك المسكن يعد أحد أهم الاستثمارات في حياة الفرد والأسرة، وأرقام المبيعات المتميزة التي حققها مشروع سرايا الفرسان 2 تؤكد أن شركتنا ما تزال تحظى بثقة الجمهور. فقد تجاوزت النتائج التي حققناها مستهدفاتنا للعام الأول بعد الإطلاق، وهو مؤشر مهم يعكس الطلب الاستثنائي على العقارات بشكلٍ عام، والثقة في مشاريعنا بشكلٍ خاص".

«سرايا الفرسان 2» هو أحدث المشاريع التي تقوم «دار وإعمار» بتطويرها حالياً، ويتميز بموقع استراتيجي يبعد 10 كم فقط عن مطار الملك خالد الدولي، و30 كم عن شارع الرياض ومركز الملك عبدالله المالي، وسيسهم بشكلٍ كبيرٍ في رفع جودة الحياة في شمال شرق العاصمة، من خلال المنازل التي تتناسب مع مختلف احتياجات وتطلعات المواطنين والمقيمين في المملكة. ويوفر المشروع أسعاراً تنافسية مع تسهيلات متنوعة في الدفع، مما ييسّر على العملاء امتلاك وحداته السكنية. إذ يمكن سداد قيمة الوحدة على مدار ثلاث سنوات ونصف في سبع أقساط مرنة، الأمر الذي يجعله خياراً فريداً للراغبين في امتلاك مسكن.

ويضم المشروع 718 فلة سكنية تتوفر بأربعة نماذج تم تطويرها بعناية لتلبي احتياجات العائلة السعودية؛ منها نموذجان من فئة الخمس غرف نوم، ونموذجان من فئة الأربع غرف نوم. وتتجلى في المشروع عدد من ميزات الاستدامة؛ مثل: الإضاءة الموفرة للطاقة LED، وأرضيات الرخام الطبيعي والبورسلين، ومواد البناء عالية الجودة، التي تتميز بالمتانة لتوافق معايير البناء في دار وإعمار.

سرايا الفرسان هو مشروعٌ عقاريٌ يتم تطويره ضمن نطاق ضاحية الفرسان، ويهدف لرفع المعروض من المساكن عالية الجودة، ويمتد على مساحة 461,683 متراً مربعاً، وقد خُصصت 41% من مساحته للفلل السكنية، و32% للحدائق والمسطحات الطبيعية، و27% للمساحات التجارية والطرق والمرافق العامة لضمان جودة حياة مرتفعة للسكان في جميع نماذج المشروع.