انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، 19.53 نقطة ليقفل عند مستوى 12414.40 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 315 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 102 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 122 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، والزامل للصناعة، وأمريكانا، والخدمات الأرضية، وجبسكو الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات المملكة، والتعاونية، وسابك للمغذيات الزراعية، وساكو، واتحاد اتصالات الأكثر انخفاضا في التعاملات، إذ راوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.74% و2.97%.فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والباحة، والإنماء، وأنعام القابضة، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وإس تي سي، والأهلي، وأمريكانا هي الأكثر نشاطا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعا 54.22 نقطة ليقفل عند مستوى 31250.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 41 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم.