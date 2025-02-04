كشفت اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية أنه ستتم «إعادة تثمين» ما تم دفعه من المشترك وصاحب العمل، عن كل مشترك غير مستحق للمعاش التقاعدي، إذ سيحصل على تعويض «الدفعة الواحدة» بعد إعادة تثمين الاشتراكات كل مشترك بلغ سن 65 عاماً وكانت مدة اشتراكه لا تقل عن المدة المحددة من مجلس الإدارة، أو أصيب المشترك بعجز غير مهني وله مدة اشتراك أقل من 12 شهراً متصلة أو 18 شهراً غير متصلة.

وبيّنت التأمينات أنه في حال كانت مدة اشتراك الفرد السعودي 60 شهراً وأكثر وبلغ سن 65 ولكنه غير مستحق للمعاش التقاعدي، أو أصيب بعجز غير مهني ولا يمتلك شروط المعاش التقاعدي، ستتم إعادة تثمين المبالغ المدفوعة، وله الخيار في الحصول على التعويض على دفعة وحدة، أو دفعات شهرية، وفي حال وفاته قبل استيفاء كامل الدفعات الشهرية يحق لأفراد عائلته الحصول على المبالغ المتبقية من استحقاقه بالتساوي، أما في حال اختار المشترك صرف تعويض الدفعة الواحدة وتوفي قبل الصرف فسيصرف التعويض لأفراد عائلته بالتساوي، وفي حال كان عدد أفراد عائلته شخص واحد سيصرف له كامل المبلغ.

وأوضحت اللائحة أنه في حال كانت مدة الاشتراك أقل من 60 شهراً فسيحصل المشترك على تعويض الدفعة الوحدة بعد إعادة تثمينها، وفي حال وفاة المشترك الذي لا تتوفر فيه شروط استحقاق المعاش يحق لأفراد عائلته الحصول على كامل مدة تعويض الدفعة الواحدة المحتسب بعد إعادة تثمينها.

وعن آلية إعادة تثمين المبالغ المدفوعة للمشترك عند استحقاقه تعويض الدفعة الواحدة، أكدت اللائحة أنه سيتم احتساب التعويض على أساس مجموع الاشتراكات المؤداة من صاحب العمل والمشترك، بناء على أساس مؤشر أسعار المستهلك المعتمد من الجهة المختصة.

وبيّنت أنه في حال حلول تاريخ الاستحقاق قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك من الجهة المختصة عن أي من الأشهر المشمولة بإعادة التثمين فيتم احتساب التثمين عن تلك الأشهر على أساس بيانات مؤشر آخر شهر صادر.

يذكر أن نظام التأمينات الجديد سيشمل كافة الملتحقين الجدد بسوق العمل بعد تاريخ 27/‏‏12/‏‏1445هـ، ممن ليس لديهم مدد اشتراك سابقة على نظام التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية.