صعد مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، 56.90 نقطة ليقفل عند مستوى 12433.93 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 369 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 155 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 70 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات المملكة، وأسيج، ورعاية، ومجموعة إم بي سي، وأسمنت تبوك الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات البابطين، وأبو معطي، والأندلس، وسمو، ونسيج الأكثر انخفاضا في التعاملات، إذ راوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.89% و4.02%.وكانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية، وشمس الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وإس تي سي، وأرامكو السعودية، والإنماء، وجاهز الأكثر نشاطا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو»، اليوم، مرتفعا 139.99 نقطة ليقفل عند مستوى 31196.37 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 72 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 8 ملايين سهم.