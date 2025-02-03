التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم، وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند بيوش جويال.وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، وتوسيع الشراكات الصناعية، واستقطاب الاستثمارات النوعية للقطاعات الصناعية الإستراتيجية بالمملكة.وأكد الخريف خلال اللقاء متانة العلاقات الاقتصادية والروابط الثنائية التي تربط بين المملكة والهند، والفرص الواعدة لتعميق التعاون المشترك في القطاع الصناعي.وعقد الوزير الخريف، خلال زيارته الرسمية الحالية إلى جمهورية الهند، اجتماعين ثنائيين مع وزير الكيماويات والأسمدة جاغات براكاش نادا، ووزير الفولاذ والصناعات الثقيلة إتش دي كوماراسوامي، لبحث سبل تعزيز التعاون في قطاعات البتروكيماويات والأسمدة، والأدوية، وصناعة الأجهزة الطبية، والآلات الثقيلة، والسيارات، وقطع الغيار.وخلال اجتماع الخريّف مع وزير الكيماويات والأسمدة، أشاد الجانبان بمتانة العلاقات الثنائية بين المملكة والهند، مع تأكيد أهمية تعميق التعاون المشترك في مجالات البتروكيماويات والأسمدة، وبحثا فرص تعزيز الشراكات في قطاع الأدوية وصناعة الأجهزة الطبية، إذ أبدى الجانب الهندي اهتماما كبيرا باستكشاف آفاق جديدة للتعاون في هذا المجال، وشهد الاجتماع تسليط الضوء على العمل المشترك بين البلدين، لا سيما ذات العلاقة بمجالات الاستثمار والتجارة والصناعة.وناقش اجتماع وزير الصناعة والثروة المعدنية مع وزير الفولاذ والصناعات الثقيلة سبل تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين، مسلطا الضوء على الإستراتيجية الوطنية للصناعة وأهمية قطاع الحديد والصلب فيها، كما نوّه الاجتماع باستضافة المملكة المؤتمر الدولي السعودي للحديد والصلب في نسخته الثالثة.وشملت مباحثات الخريف ودي كوماراسوامي تعزيز فرص التعاون في صناعات الآلات والسيارات، بما في ذلك قطاع قطع الغيار، وأبدى الجانب الهندي اهتمامه بالتعاون في استغلال خامات المغنيسيوم في المملكة لإنتاج المواد الأولية للحراريات المستخدمة في صناعة الحديد والصلب.