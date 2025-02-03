انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، 32.84 نقطة ليقفل عند مستوى 12377.03 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 271 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 170 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات متكاملة، وسايكو، والكابلات السعودية، والتعمير، والموارد الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات زجاج، وعلم، والمواساة، وبوان، والأول الأكثر انخفاضا في التعاملات، إذ راوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.88% و3.72%.فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، والأهلي، وشمس، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، وأرامكو السعودية، ونايس ون، والإنماء الأكثر نشاطا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضا 48.69 نقطة ليقفل عند مستوى 31056.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 43 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم.