أعلنت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية»، أنه من المقرر إعلان النتائج المالية السنوية لعام 2023 في 4 مارس 2025.وذكرت شركة «أرامكو»، أنها ستعقد بثا إلكترونيا للنتائج. وتقوم الشركة عادة بالإعلان عن التوزيعات النقدية على المساهمين في نفس يوم الإفصاح عن النتائج المالية.من جانبه، قال رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر: «إن أرامكو حققت صافي دخل وتدفقات نقدية حرة قوية خلال الربع الثالث رغم انخفاض أسعار النفط».