تشهد العلاقات السعودية - الألمانية تناميا ملحوظا، حيث سجل التبادل التجاري بين البلدين 7.6 مليار دولار في أول تسعة أشهر من 2024، بحسب ماذكرت قناة "العربية".ووقع البلدان عددا من مذكرات التفاهم أبرزها مذكرة تفاهم لدعم رؤية 2030 وتمكين إستراتيجيتها الرقمية، ومذكرة تعاون في مجال توليد وقود الهيدروجين النظيف، ومذكرات تعاون بالصناعات الكيميائية والاستشارات الهندسية والتقنية.كما يتم استكشاف فرص توطين إنتاج قطع صب الألومنيوم للسيارات في المملكة.