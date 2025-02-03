نظم مكتب الشربا السعودي بوزارة المالية، أمس، ورشة عمل مجموعة العشرين تحت عنوان «مشاركة المملكة في مجموعة العشرين خلال الرئاسة الجنوب أفريقية لعام 2025»، ترأسها نائب وزير المالية الشربا السعودي عبدالمحسن الخلف، بحضور رؤساء وأعضاء وفود المملكة المشاركين في أعمال المجموعة لهذا العام.واستعرض المكتب خلال الورشة أولويات رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين والمخرجات المتوقعة، وسبل المواءمة بين الجهات الحكومية، سعيًا لتعزيز مشاركة المملكة في المجموعة، ودعم جمهورية جنوب أفريقيا للوصول إلى مخرجات مهمة للاقتصاد العالمي، إلى جانب التحضير لمشاركة المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين المقرر انعقادها في مدينة جوهانسبرغ يومي 22 - 23 نوفمبر 2025.وناقش الحضور الأولويات الوطنية التي ستتبناها المملكة ضمن إطار المجموعة، إضافة إلى مراجعة الإنجازات السابقة؛ لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة.وأكد نائب وزير المالية خلال الورشة أهمية الدور القيادي الذي تضطلع به المملكة في تحقيق أهداف المجموعة، وتعزيز التعاون الدولي، تحت مظلة الرئاسة الجنوب أفريقية لعام 2025.وتأتي هذه الورشة ضمن الجهود المستمرة لوزارة المالية ومكتب الشربا؛ لتعزيز التنسيق وتحقيق التمثيل الأميز للمملكة على الساحة الدولية، بما يعكس رؤية المملكة 2030 وأهدافها الطموحة.