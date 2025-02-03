التقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم، وزير المالية الألماني يورغ كوكيس.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بين البلدين في مجالات الطاقة، وجهود البلدين المتعلقة بالهيدروجين النظيف، في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في هذا الشأن في 2021.

وبعد الاجتماع، شهد وزير الطاقة ووزير المالية الألماني توقيع مذكرة تفاهم «الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر»، بين شركة «أكوا باور» وشركة «سيفي» الألمانية؛ لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء من المملكة إلى أوروبا.

وبموجب المذكرة، ستعمل «أكوا باور»، و«سيفي» على تطوير مشاريع مشتركة؛ بهدف أوّلي يتمثل في تصدير 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً من المملكة إلى أوروبا بحلول 2030. وستعمل «أكواباور» في إطار هذه المذكرة، كمطور ومستثمر ومشغل رئيسي لأصول إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بينما ستعمل «سيفي» كمستثمر مشارك ومشترٍ رئيسي، بصفتها واحدة من أكبر شركات تجارة الطاقة في أوروبا، لتتولى مهمة تسويق الهيدروجين الأخضر لعملائها في ألمانيا وأوروبا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز مكانتها كإحدى الدول الرائدة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، كما يتوافق هذا التعاون مع أهداف مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في إطار الحوارالسعودي-الألماني للطاقة، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات الهيدروجين النظيف.