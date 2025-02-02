أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» إقامة 36 مزادا علنيا ما بين حضوري وإلكتروني؛ لتصفية وبيع 334 عقارا سكنيا وتجاريا، إضافة إلى مجموعة من المركبات، وذلك في 12 منطقة بالمملكة خلال الفترة من 2- 17 فبراير 2025م.وأوضح المركز أن المزادات تُقام في مناطق مختلفة من المملكة، إذ ستقام 10 مزادات في منطقة الرياض لعرض 89 فرصة عقارية، و8 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 67 فرصة عقارية، ومزادان في منطقة المدينة المنورة لعرض 29 عقارا، ومزادان لعرض 17 فرصة عقارية في منطقة القصيم، ومزاد في منطقة حائل لعرض 7 فرص عقارية، ومزاد في الحدود الشمالية لعرض 5 فرص عقارية، ومزاد في منطقة تبوك لعرض 11 عقارا، ومزاد في منطقة عسير لعرض 35 عقارا، و6 مزادات بالمنطقة الشرقية لعرض 46 عقارا، ومزاد بجازان لعرض 7 عقارات، ومزادان بمنطقة نجران لعرض 15 عقارا، ومزاد بمنطقة الباحة لعرض 6 عقارات.