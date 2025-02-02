أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم، منخفضا 145.58 نقطة ليقفل عند مستوى 31105.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 36 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.وانخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، 5.62 نقطة ليقفل عند مستوى 12409.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 237 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات متكاملة، وأسيج، وسايكو، وأنابيب، وملاذ للتأمين الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات ثمار، وأميانتيت، وتْشب، والجزيرة، ومكة الأكثر انخفاضا في التعاملات، إذ راوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.74% و7.50%.وكانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وأنعام القابضة، وأميانتيت، وأنابيب هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأميانتيت، والأهلي، ورسن، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.