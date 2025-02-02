كشفت النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي «ساما» ارتفاع الاستثمارات التراكمية بالسندات الحكومية للبنوك والمصارف العاملة في السعودية نهاية شهر ديسمبر2024م؛ لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق ولتقرب من مستوى الـ600 مليار ريال، بنسبة 9.55% على أساس سنوي، بزيادة تعادل 51.58 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية الشهر المماثل من العام 2023م.وبحسب النشرة، وصلت حيازة البنوك التراكمية بالسندات الحكومية إلى 591.9 مليار ريال، وهو أعلى مستوى تاريخي تصل له على الإطلاق، مقابل قيمتها في نهاية شهر ديسمبر من عام 2023م والبالغة 540.32 مليار ريال.وعلى أساس شهري، واصلت البنوك والمصارف زيادة استثماراتها بالسندات الحكومية خلال ديسمبر الماضي للشهر السادس على التوالي، إذ زادت بنحو 0.9% وبما يعادل 5.26 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الشهر السابق (نوفمبر 2024) والبالغة بنهايته 586.64 مليار ريال.وبلغت مشتريات البنوك والمصارف من السندات الحكومية خلال الربع الرابع من عام 2024م نحو 17.2 مليار ريال، إذ كانت قيمتها تبلغ 574.7 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام ذاته.وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.