في خطوة تعكس التزامها بالابتكار والجودة، أعلنت شركة «روتانا ساينز» المتخصصة في الإعلانات الخارجية وتميزت بالـ (Big Format) عن إطلاق أكبر مساحة إعلانية على مبنى واحد، متمثلة في شاشة برج المملكة بالرياض. ويشمل هذا المشروع أيضًا شاشة برج رافال العملاقة بالرياض، إلى جانب عدة أبراج في مدينة الدمام كمرحلة أولى، مع خطط لتوسيع المشروع ليشمل أبراجًا إضافية في الرياض، الدمام، وجدة في المرحلة الثانية. يمثل هذا الإنجاز علامة فارقة في صناعة الإعلانات الخارجية بالمملكة، ويجعل من «روتانا ساينز» اللاعب الأبرز في السوق، نتيجة للشراكة الإستراتيجية بين شركة «الحديثة للدعاية والإعلان» (سعودي ساينز) وشركة (روتانا للخدمات الإعلانية RMS).

شاشة برج المملكة.. أيقونة الإعلانات الخارجية

يُعتبر برج المملكة أيقونة مدينة الرياض ومعلمًا بارزًا فيها، وستكون شاشته من أهم المشاريع الإعلانية التي تعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للإبداع والإعلان. يهدف المشروع إلى تقديم تجربة إعلانية فريدة تستقطب أنظار زوار العاصمة، مما يعكس رؤية إستراتيجية لتوفير منصات إعلانية حديثة تلبي احتياجات المتسوقين المحلية والدولية.

وفي هذا السياق، صرّح الرئيس التنفيذي بالنيابة لشركة روتانا ساينز حسن زيني: «إطلاق هذه الشاشة خطوة مهمة نحو تقديم تجربة إعلانية غير مسبوقة في المملكة، ويمثل تتويجًا لجهودنا الرامية لتحقيق التميز في هذا القطاع».

شراكة إستراتيجية لتحقيق التميز

يأتي هذا الإنجاز ضمن شراكة إستراتيجية تجمع بين الخبرة التقنية والقوة الإعلامية. وفي تعليقه على هذا التعاون، قال رئيس مجلس إدارة روتانا ساينز نزار ناقرو: «هذا المشروع يُظهر قدرة الإعلام السعودي على تقديم حلول إبداعية تلهم الجمهور وتعزز التفاعل مع العلامات التجارية. إنه دليل على ما يمكن تحقيقه عندما تتحد الخبرات لتحقيق رؤية مشتركة».

تقنيات مبتكرة وتجربة عالمية

تُعد الشاشة منصة متكاملة للإعلانات، تجمع بين أحدث التقنيات والتصاميم الجمالية لتحسين المشهد الحضري. وأضاف حسن زيني: "نحن فخورون باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتقديم مشروع يعكس طموحات المملكة في تحقيق مكانة ريادية عالميًا عبر (Big Format) التي ستغير مفهوم الإعلان الخارجي".

ويتيح المشروع للجمهور تجربة بصرية استثنائية وللعملاء فرصة للتواصل مع جمهورهم بطرق مبتكرة. وأكد نزار ناقرو: «هذا الإنجاز سيُعيد تشكيل مفهوم الإعلان الخارجي في المنطقة، ويمهد الطريق لمزيد من المشاريع الطموحة».

تعزيز رؤية المملكة 2030

يمثل إطلاق شاشة برج المملكة بداية سلسلة من المشاريع الإعلانية المستقبلية التي تسعى لتعزيز دور المملكة كمركز إبداعي في صناعة الإعلام والإعلان. وفي ظل كون الإعلام قوة ناعمة مؤثرة، يُتوقع أن تُحدث هذه الشراكة تأثيرًا كبيرًا في السوق، وتسهم في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.