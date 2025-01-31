كشف رصد أجرته «عكاظ» شراء الأجانب نحو 5.84 مليون سهم في الشركات المدرجة في سوق الأسهم المستثمرة في عقارات بمكة والمدينة، وذلك خلال 4 أيام فقط من قرار الهيئة السماح للمستثمرين الأجانب بالشراء في تلك الشركات.وارتفعت ملكية الأجانب في الشركات الـ 4 المعنية بالقرار والممثلة في شركات «طيبة، مكة، جبل عمر، ومدينة المعرفة» المصنفة كشركات تطوير عقاري.وتملك الأجانب في شركة «طيبة» نحو 0.6% من أسهم الشركة بعد أن كانت النسبة سابقاً 0.09%، وبلغ عدد الأسهم التي اشتروها نحو 1.56 مليون سهم، تعادل قيمتها السوقية 4.14 مليون ريال، وبعد أن كانت نسبة تملك المستثمرين الأجانب 0.00% في كل من شركات «مكة، جبل عمر، مدينة المعرفة»، ارتفعت ملكية الأجانب لتصل نسبة أسهمهم في شركة «مكة» نحو 0.73% من أسهم الشركة عبر شرائهم 1.46 مليون سهم تعادل قيمتها السوقية 14.31 مليون ريال، إضافة إلى تملكهم نحو 0.21% في شركة جبل عمر بما يعادل 2.48 مليون سهم، لتصل قيمة ملكيتهم السوقية 7.43 مليون ريال، وبلغت ملكيتهم في شركة «مدينة المعرفة» 0.1% بما يعادل تملكهم 339 ألف سهم، بقيمة سوقية 265 ألف ريال.وتبلغ ملكية الأجانب الإجمالي في سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» نحو 433.87 مليار ريال، مقسمة على 250 شركة مدرجة، ويفصلهم عن الوصول إلى مستوى تريليون ريال نحو 66.24 مليار ريال فقط.يذكر أن الضوابط المعتمدة للاستثمار الأجنبي في الشركات المالكة للعقارات داخل حدود مدينتي مكة والمدينة سيكون مقتصراً على أسهم تلك الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما، شريطة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين ما نسبته (49%) من أسهم الشركة، باستثناء المستثمر الإستراتيجي الأجنبي الذي لا يحق له التملك في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.