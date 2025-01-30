منذ تأسيسها في عام 2006، وضعت «أسس» رضا عملائها على رأس أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية، حيث سعت الشركة باستمرار إلى الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والمحلية لتطوير حلول مبتكرة ترضي عملاءها بمختلف اهتماماتهم.

وانعكاساً لتلك الاستراتيجية الطموحة قامت الشركة باستحداث إدارة نوعية متخصصة بتطوير تجربة العميل بأهداف واضحة تتمثل في تحقيق فهم أعمق لعملاء أسس وتطوير تجربة استثنائية للعملاء، مما ساهم في تحقيق طفرة نوعية في عام 2024 خلال تطبيقات وممارسات مبتكرة، أبرزها:

تطبيق «أسس»: خدمات على بُعد لمسة

أطلقت «أسس» تطبيقها المبتكر لخدمة العملاء، الذي يتميز بوظائف متقدمة ومزايا شاملة جعلته من بين أفضل التطبيقات في القطاع العقاري المحلي حيث يتيح التطبيق للعملاء العديد من الخدمات، مثل:

• خدمات الصيانة للوحدات من تقديم الطلبات إلى متابعة حالتها.

• استبيانات: اتاحة الفرصة للعملاء لتقييم جودة الخدمات المقدمة بهدف الاطلاع على نقاط القوة والضعف والتحسين المستمر.

• صوت العميل: إتاحة الفرصة للعملاء لمشاركة أسس اقتراحاتهم من خلال التطبيق.

بفضل هذه الميزات، أصبح التطبيق جسرًا يربط بين العملاء و«أسس» مع خطط متقدمة لتطويره بخدمات أشمل كاستكشاف المشروعات وحجز الوحدات واستلامها عبر التطبيق وغيرها من الخدمات الذكية.

مركز خدمة عملاء استثنائي

في «أسس»، لا تنتهي رحلة العميل بمجرد تقديم الخدمة. يعتمد المركز على التواصل المستمر مع العملاء عبر قنوات متعددة، أبرزها رسائل واتساب الرسمية التي تتضمن استبيانات لقياس رضا العملاء. تتيح هذه الاستبيانات للعميل تقديم ملاحظات واضحة وشخصية، تتم دراستها بعناية لضمان التحسين المستمر وتلبية التوقعات بشكل أفضل.

رعاية جائزة تجربة العميل

لم تكتفِ «أسس» بالتميّز لعملائها فقط، بل سعت إلى دعم الابتكار في تجربة العملاء على مستوى المملكة من خلال رعايتها لجائزة تجربة العميل لعام 2025، وذلك احتفاءً بأفضل الممارسات والحلول في هذا المجال، وتعكس هذه المبادرة رؤية «أسس» في أن الريادة في تجربة العملاء ليست مجرد هدف، بل ثقافة مستدامة.

نتائج تفوق التوقعات

أثمرت جهود أسس المستمرة في تطوير تجربة عملائها في تحقيق نتائج استثنائية في عام 2024، حيث استطاعت الشركة تحقيق نسبة رضا للعملاء تفوق 97%، بزيادة قدرها «6%» مقارنة بعام 2023. هذا التفوق يعكس التزام «أسس» بتحقيق معايير عالمية في تجربة العملاء خلال كافة مراحل تجربة العميل من استقبال الطلبات وحتى ضمان رضا العميل.

طموحات لا تتوقف.

تتطلع «أسس» في عام 2025 إلى تحقيق مزيد من الابتكار والتفوق من خلال مشروعات رائدة وخطط استراتيجية تهدف إلى تقديم تجربة عملاء لا مثيل لها. وتشمل هذه الخطط:

توظيف الذكاء الاصطناعي: لتوفير تحليل أكثر دقة وتقييم متميز لجودة الخدمات، مما يضمن تطويرًا مستمرًا في تجربة العملاء.

تفاعل أذكى مع المجتمع: تبني آليات تفاعل مبتكرة تقلل من التأثيرات السلبية لأعمال البناء وتساهم في بناء علاقات مثمرة مع قاطني البنايات المجاورة وذلك لتعزيز صورة العلامة التجارية.

توسيع قنوات التواصل: عبر تعزيز التفاعل والمواصلة مع العملاء باستخدام وسائل مبتكرة وفعالة.

مع كل خطوة، تؤكد «أسس» أنها ليست مجرد مطور تقليدي في السوق العقاري السعودي، بل شريك يسعى لتقديم تجارب مبدعة لعملائه، برؤية طموحة وممارسات رائدة تضع رضا العميل دائمًا في قلب أولوياته.