فازت شركة «KUN SPORTS» بـ«جائزة العمل» في نسختها الرابعة في مسار التوطين لقطاع الفنون والترفيه، تزامناً مع المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي عقد في الرياض أمس (الأربعاء).

وكرّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي 30 منشأة فائزة بالجائزة في نسختها الرابعة، مثمناً جهودهم في مجال تحفيز بيئة العمل، ودعم الابتكار، وزيادة نسب التوطين، وتطوير القدرات البشرية.

وتعد «جائزة العمل» إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتكريم جهود القطاع الخاص من المنشآت المتميزة في مختلف المسارات وتحفيزها لتطبيق النماذج المميزة.