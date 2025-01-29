تواصل هايسنس، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، تعزيز مكانتها المتميزة في سوق التلفزيونات العالمية، محققة إنجازًا استثنائيًا باحتلالها المركز الثاني عالميًا في حجم شحنات التلفزيونات السنوية للعام الثالث على التوالي. وبحسب التقرير الأخير الصادر عن شركة أبحاث السوق AVC Revo، سجلت هايسنس أداءً استثنائيًا في عام 2024، محققة نموًا سنويًا لافتًا في حجم الشحنات بنسبة 11.9%، مع استحواذها على حصة سوقية بلغت 14.06%. وخلال الفترة من 2022 إلى 2024، نجحت تلفزيونات هايسنس في الحفاظ على مركزها الثاني عالميًا من حيث حصة شحنات التلفزيونات.

في عام 2024، واصلت هايسنس تعزيز ريادتها في سوق التلفزيونات العالمية، مسجلة حصة سوقية بلغت 14.06% من إجمالي شحنات التلفزيونات عالميًا. واستنادًا إلى رعايتها للأحداث الرياضية الكبرى والاستجابة للطلب المتزايد على الشاشات الكبيرة، استحوذت هايسنس على 47% من الحصة السوقية في فئة التلفزيونات العالمية بحجم 100 بوصة وأكثر، مما جعلها تحتل المركز الأول عالميًا في هذا القطاع.

ويعكس هذا النجاح التزام هايسنس المستمر بالابتكار التكنولوجي وتطوير منتجاتها. وخلال معرض CES 2025، أزاحت الشركة الستار عن مجموعة من الابتكارات المذهلة، منها تلفزيون TriChroma LED الثوري بقياس 116 بوصة المزود بتقنية RGB Local Dimming Display، بالإضافة إلى شاشة MicroLED بحجم 136 بوصة المجهزة للاستخدام المنزلي، في خطوة تعكس رؤيتها الطموحة لمستقبل الترفيه المنزلي. كما تواصل هايسنس العمل على تحسين تجربة مشاهدة التلفزيون لتكون أكثر تخصيصًا وملاءمة لاحتياجات المستخدمين، حيث تَعِد هذه الابتكارات بتوفير تجربة مشاهدة غامرة للمشجعين خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال ديفيد جولد، نائب رئيس هايسنس الدولية ورئيس هايسنس الأمريكتين: «برأيي، كانت الشغف والتفاني والابتكار هي الكلمات المفتاحية التي عكست روح عام 2024. وبفضل هذه القيم الجوهرية، استطعنا تحقيق هذه الإنجازات المميزة طوال العام.»

من خلال تطوير شاشات فائقة الدقة وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة في كفاءة الطاقة وتجارب ترفيهية غامرة، تلتزم هايسنس بتوفير تكنولوجيا تضيف قيمة حقيقية للمستهلكين، مما يسهم في تحسين حياتهم وتعزيز تواصلهم واستمتاعهم بالحياة اليومية.

عن هايسنس

تعدّ هايسنس علامة تجارية رائدة عالميًا في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية. وبحسب تقرير Omdia، احتلت هايسنس المركز الثاني عالميًا من حيث إجمالي شحنات التلفزيونات، والمركز الأول في التلفزيونات ذات الحجم 100 بوصة وأكثر. وسّعت الشركة عملياتها بسرعة لتشمل أكثر من 160 دولة، وتختص في إنتاج الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، وتقنيات المعلومات الذكية.

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