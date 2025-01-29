ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، 18.84 نقطة ليقفل عند مستوى 12439.48 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 8.8 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 326 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 174 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات الراجحي، ومجموعة mbc، والجزيرة، والخليجية للتأمين، والكابلات السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بوبا العربية، والشرقية للتنمية، وبان، وجبل عمر، ومدينة المعرفة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، إذ راوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.69% و7.09%.فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، ورسن، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو»، اليوم، مرتفعًا 25.69 نقطة ليقفل عند مستوى 31048.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.