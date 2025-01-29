تواصل شركة HP جهودها الهادفة إلى توسيع قاعدة عملائها وإطلاق حلول وخدمات متطوّرة ومدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة، لإحداث تحوّل جذري لمستقبل العمل في المملكة العربية السعودية. وفي هذا الإطار، أجرينا مقابلة مع فضل سعد، المدير العام لشركة HP في المملكة العربية السعودية، للتعرّف بصورة أعمق على ابتكارات HP الرائدة.

• بماذا تتميز شركة HP على مستوى قطاع التكنولوجيا، وما هي إنجازاتها الأخيرة؟



•• في وقتنا الحاضر، يتجاوز نطاق عملنا وحياتنا اليومية حدود المكاتب التقليدية؛ ونجد الكثيرين يعملون الآن انطلاقاً من مكاتبهم في المنازل، ومن المقاهي أو من المراكز الاجتماعية النابضة بالحياة. وعبر هذا المشهد المتطور، تبرز قدرات الذكاء الاصطناعي كقوّة تعمل على تحقيق تحوّل جذري يُجدّد مفاهيم الإنتاجية والإبداع ومستقبل العمل. وفي هذا العام، أظهر تقرير مؤشر علاقات العمل Work Relationship Index من HP أن الذكاء الاصطناعي لا يُشكّل تهديداً للوظائف؛ بل يساهم في تحسين علاقة الموظفين بأعمالهم. وبالفعل، فقد أكّدت نسبة 73% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي أن هذه التقنيات تُسهّل عليهم إنجاز أعمالهم.

وفي هذا المجال، تعد شركة HP رائدة الابتكارات التكنولوجية التي تُشكّل مستقبل العمل؛ حيث تقدم حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساهم بإحداث تحوّل جذري في أنماط عمل الشركات. وخلال هذا العام، أطلقت HP أجهزة الكمبيوتر الشخصي؛ OmniBook X وEliteBook Ultra وOmniBook Ultra AI، وأخيرا، أجهزة الجيل الجديد من الكمبيوترات الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي OmniBook Ultra Flip و EliteBook X التي تُجسّد جيل المستقبل من تجارب الذكاء الاصطناعي. وتقدّم هذه الأجهزة أداءً استثنائياً، وهي مصمّمة لدعم تجارب الموظفين المستقلّين والمبدعين والقادة أثناء التنقل. تتميز هذه الأجهزة بتحديثات رائدة؛ مثل البطارية الأطول عمراً في العالم لجهاز كمبيوتر محمول فائق مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي، وبهندسة الذكاء الاصطناعي المدمجة من HP، والتي تُجدّد مفاهيم الأداء والأمان وقدرات التعاون.

تؤكد إنجازاتنا الأخيرة والمتمثلة في تطوير أكثر من 100 حلّ مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي على التزامنا بتعزيز الإنتاجية والمرونة، وعلى ريادتنا لرحلة التحوّل الرقمي داخل المملكة وخارجها، عبر تمكين عملائنا من مواكبة التطورات الديناميكية التي يشهدها عالم الأعمال.

• كيف تساهم HP في تطوير بيئات العمل الذكية في ظل تزايد الحاجة إلى التحوّل الرقمي على مستوى العالم؟

•• «تلتزم HP بإحداث تحوّل جذري في مستقبل العمل عبر إتاحة إمكانيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز تأثيرها على الأفراد والشركات. كما تسعى الشركة إلى سدّ الفجوة بين نجاح الأعمال ورضا الموظفين من خلال تمكين الذكاء الاصطناعي من تحقيق التحوّل على مستوى الإنتاجية والتخصّيص والأداء. وبحسب مؤشر علاقات العمل Work Relationship Index من HP، تشير نسبة 28% فقط من الموظفين في المجال المعرفي إلى وجود علاقة صحية مع أعمالهم، مما يُسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تطوير الأدوات والتكنولوجيا. وفي هذا الإطار، تهدف حلول HP المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تلبية هذه الحاجة من خلال الملاءمة مع التفضيلات الشخصية وتعزيز تجربة العمل الشاملة لدى الموظفين».

• كيف تتبنى HP إستراتيجية الابتكار المستدام، وهل يمكنك تعريفنا ببعض أحدث تقنياتكم في هذا المجال؟

•• «تحافظ HP على التزامها بالحدّ من التأثير على البيئة، وتحسين كفاءة الطاقة، من خلال التركيز على دمج معايير الاستدامة في صميم ابتكارات HP. وتعتبر مجموعة أجهزة الكمبيوتر لدينا من الأكثر استدامة على مستوى العالم، وهي مصنوعة من مواد مُعاد تدويرها بنسبة 50% على الأقل؛ حيث نضمن أن تلبي أجهزة الكمبيوتر لدينا معايير Energy Star أو تتجاوزها. كما يشمل التزام HP بالاستدامة أجهزة الكمبيوتر المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وعلى سبيل المثال، تمّ تصنيع جهاز EliteBook X الجديد بطريقة مسؤولة باستخدام صفيحة حرارية مصنوعة بنسبة 50% على الأقل من النحاس المُعاد تدويره، ومن حوافّ تحتوي على نسبة 20% على الأقل من زيت الطهي المُعاد تدويره. وتواصل HP ابتكاراتها بطريقة مسؤولة لتعزيز مجموعتها من أجهزة الكمبيوتر الأكثر استدامة على مستوى العالم».

• كيف تساهم HP في تنمية المواهب الشابة، وهل لديكم برامج تدريبية أو شراكات مع جامعات سعودية؟

•• في إطار التزام HP برعاية الجيل الجديد من المواهب في مجال التكنولوجيا، يعدّ التعليم أحد المجالات الرئيسية التي تركز عليها الشركة، باعتباره محور جهودنا الهادفة إلى تسريع تحقيق العدالة الرقمية.

وبهذا الصدد، تُقدّم HP العديد من المبادرات الهادفة إلى تطوير الأفراد والمجتمعات وتأهيلهم لعصر الاقتصاد الرقمي، وعلى سبيل المثال لا الحصر؛ تُمكّن مبادرة HP READ المعلّمين من تحسين معرفة القراءة والكتابة لدى الطلاب باستخدام البحث والتفكير التصميمي والذكاء الاصطناعي التوليدي؛ وبرنامج HP Cambridge EdTech Fellowship الذي يسعى إلى تعزيز مهارات المعلمين في مجال السياسة والتكنولوجيا التعليمية بمشاركة أول مجموعة من قيادات التعليم الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي؛ وبرنامج HP IDEA الذي يدعم طرق التدريس الرقمية لدى المعلمين الناطقين باللغة العربية؛ ومنصّة التدريب المجانية HP LIFE التي تضم أكثر من 1.2 مليون مستخدم على مستوى العالم، منهم 180,000 مستخدم في منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا العام، أطلقنا خلال شهر يونيو أكاديمية الألعاب الإلكترونية HP Gaming Garage في الجامعة السعودية الإلكترونية، والتي تقدم شهادة مهنية مجانية في إدارة الرياضات الإلكترونية وتطوير الألعاب، مع درجة علمية صغيرة في هذا المجال بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية والجامعة السعودية الإلكترونية، لتحديد مسار مهني واضح في مجال الألعاب الإلكترونية ينسجم مع الأولويات التي حددتها رؤية السعودية 2030.

• كيف تدعم HP رحلة عملائها نحو مستقبل العمل، وكيف تساعد حلول HP بتحسين رضا الموظفين والإنتاجية؟

•• تتركز أولويتنا القصوى في HP على ضمان رضا العملاء، مع التزامنا بتصميم منتجات تلبي احتياجات المستخدمين ومتطلباتهم التي تعزّز وظائف المنتجات وسهولة استخدامها. ويُوضح مؤشر علاقات العمل من HP لعام 2024 أن نسبة 39% من مديري تكنولوجيا المعلومات يعتبرون امتلاك الأدوات والتكنولوجيا مؤشراً على الإنتاجية والكفاءة. وبصفتنا شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، نُساهم بدور حاسم في دعم رحلة عملائنا نحو مستقبل العمل. وخلال المرحلة الحالية، من الضروري أن نتعرف على احتياجاتهم التي تختلف من شخص لآخر، ونُوجههم لاتخاذ قرارات فعّالة في الوقت المناسب تؤثر بشكل إيجابي على فرق أعمالهم. ولتعزيز حصول الموظفين على أكبر قدر من الرضا وتحسين الإنتاجية، تساعد حلول HP الشركات في اجتياز هذه المرحلة التحوّلية من خلال تبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات باستخدام التقنية والبرمجيات والرقمنة المعتمدة على الأظمة السحابية، إلى جانب خطط العمل التي تساهم بتحويل تجربة الموظفين، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتوفير الأدوات والرؤى والأتمتة اللازمة لنجاح القادة في إدارة وحماية تكنولوجيا المعلومات، وتسريع الحصول على عوائد الاستثمار وتمكين تجربة إيجابية تعزّز النموّ لدى الموظفين.

وستشارك HP في معرض «ليب LEAP» 2025، حيث ستستعرض خبراتها في عالم الذكاء الاصطناعي. ويمكن لصنّاع القرار في مجال الأعمال مقابلة خبراء HP في جناح D20 في القاعة 3 بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، في الفترة من 9 إلى 12 فبراير 2025.