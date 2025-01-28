ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، 47.75 نقطة، ليقفل عند مستوى 12420.64 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 355 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 94 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات جبل عمر، والموسى، وثمار، والمراعي، والحمادي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات دار الأركان، وأنابيب الشرق، وبوان، وجدوى ريت الحرمين، وسبكيم العاملية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، إذ راوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.54% و5.42%.فيما كانت أسهم شركات الباحة، وجبل عمر، وشركة الاتصالات السعودية، وأمريكانا، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات جبل عمر، وشركة الاتصالات السعودية، والراجحي، وأرامكو السعودية، وطيبة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم مرتفعًا 8.68 نقطة، ليقفل عند مستوى 31022.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.