أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، خلال لقائه -عبر الاتصال المرئي- عدداً من المهتمين والخبراء والمختصين في مجالات المهارات والتدريب في سوق العمل السعودي، أهمية تعزيز الشراكة مع المختصين لدعم وتطوير سوق العمل، مشدداً على أهمية دور التدريب ورفع مستوى المهارات في تحقيق الكفاءة والتنافسية، وتطلعات رؤية المملكة 2030.من جهته، قدّم وكيل الوزارة للمهارات والتدريب الدكتور أحمد الزهراني عرضاً حول مبادرات الوزارة في مجال المهارات والتدريب، ودور القطاع الخاص في تلبية حاجات سوق العمل المستقبلية في القطاعات الإستراتيجية.يذكر أنه جرى خلال اللقاء الذي حضره نحو 400 مشارك ومشاركة من مختلف مناطق المملكة، نقاشات حول الجوانب المتعلقة بالتدريب وتنمية المهارات، والمقترحات والجهود التي من شأنها تطوير سياسات وبرامج الوزارة في المهارات والتدريب، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع وتلبية حاجات السوق بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.