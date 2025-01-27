ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) 118 نقطة ليقفل عند مستوى 31,014 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 47 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي منخفضًا 13.27 نقطة، ليقفل عند مستوى 12,372 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية - 455 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 91 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 147 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات جبل عمر، ومدينة المعرفة، ومكة، وطيبة، وجدوى ريت الحرمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات رؤوم، ونايس ون، والباحة، وارتكس، ولومي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و5.18%.فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وسيرا، وشمس، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سيرا، وطيبة، ومكة، وأرامكو السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.