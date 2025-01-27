كشفت وزارة التجارة تنامي السجلات التجارية في قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 16% خلال العام 2024 مقارنة بالعام 2023.وتضّمن القطاع عددًا من الأنشطة الواعدة التي حققت نموًا ملحوظًا خلال العام، حيث نمت سجلات «نشاط خدمات نظام الأمن» بنسبة 41%، ليصل إجمالي سجلات النشاط (2519 سجلا تجاريا)، وزادت سجلات «نشاط التغليف والتعبئة» بنسبة 34%، ليبلغ إجمالي سجلات النشاط (9775 سجلا تجاريا).وارتفعت سجلات «نشاط وكالات السفر» بنسبة 30% ليصل إجمالي سجلات النشاط إلى (10,502 سجل تجاري)، ونمت سجلات «نشاط مشغلي الجولات السياحية» بنسبة 23%، ليبلغ إجمالي السجلات (8616 سجلا تجاريا) بنهاية العام 2024.