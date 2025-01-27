تعد شركة سهم كابيتال المالية واحدة من الشركات المالية الرائدة في السعودية، حيث تسعى من خلال رؤيتها الطموحة إلى تعزيز ثقافة الاستثمار والتداول الرقمي بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030. من خلال تطبيق «سهم»، نجحت الشركة في تحقيق إنجازات بارزة، كان أبرزها وصول التطبيق إلى مليون مستخدم، مما يعكس دورها الريادي في تمكين الأفراد من استكشاف الفرص الاقتصادية المتنوعة محليًا وعالميًا.

في هذا الحوار الخاص تُشاركنا هديل بديري، المدير العام لشركة سهم كابيتال المالية ورئيس إدارة الوساطة، رؤيتها حول إنجازات الشركة وخططها المستقبلية، مسلطة الضوء على إستراتيجية سهم في تمكين المستخدمين وتعزيز تجربة التداول الرقمي في المملكة.

1. كيف يعكس إنجاز وصول تطبيق سهم إلى مليون مستخدم الدور البارز للشركة في تعزيز ثقافة الاستثمار والتداول الرقمي في المملكة؟ وما هو تأثير هذا الإنجاز في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 المتعلقة بتوسيع الفرص الاقتصادية وتنوعها، وتمكين الأفراد في مجالات المال والأعمال؟

بفضل رؤية المملكة 2030، أصبحت السعودية مركزًا ماليًا هامًا ليس فقط على مستوى الخليج، بل على الصعيد العالمي أيضًا. وقد شهدنا تصدر المملكة دول مجلس التعاون في الاكتتابات العامة الأولية، واحتلالها مكانة مرموقة بين أفضل الأسواق المالية العالمية، وجذبها استثمارات أجنبية ضخمة بفضل قيادتنا الحكيمة. ومع هذه التحولات، ازداد اهتمام المستثمرين الأفراد الذين يسعون للمشاركة في هذا السوق سريع النمو، مما جعل من الضروري توفير منصة سهلة ومرنة للتفاعل مع السوق.

أسهمت البنية التحتية الرقمية المتطورة في السعودية، إلى جانب الجيل الشاب المتمكن من التكنولوجيا، في زيادة الطلب على منصات التداول الرقمية الموثوقة. وهنا يأتي دور تطبيق سهم ليكون الحل الأمثل. تم تصميم تطبيق سهم ليكون تطبيق تداول رقمي متكامل، يتيح للمستخدمين الوصول إلى كل من السوقين السعودي والأمريكي، مع توفير أسعار فورية، وتحليلات مالية شاملة، بالإضافة إلى آخر الأخبار المالية، وذلك في مكان واحد.

إن الوصول إلى مليون مستخدم يعد نقطة فارقة في رحلة تطبيق سهم نحو تغيير طريقة استثمار الأفراد في المملكة. يتجاوز سهم مجرد كونه منصة للتداول، حيث يساهم في تحقيق رؤية 2030 من خلال تمكين الأفراد من المشاركة الفعّالة في الاقتصاد، ويعزز الثقافة المالية والتنويع الاقتصادي، مما يفتح أمام المستثمرين الفرصة لاستكشاف قطاعات جديدة.

2. كيف يساهم تطبيق سهم في تحسين تجربة المستخدمين في التداول، وما هي الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتوسيع الوصول إلى الأسواق السعودية والعالمية؟

تحسين تجربة المستخدم يمثل محور عملنا في تطبيق سهم. من خلال التحديثات المستمرة لإضافة خصائص جديدة للتطبيق، إلى استخدام تقنيات البيانات الضخمة (big data) لتوفير تجارب مخصصة، نحرص دائمًا على تعزيز رضا المستخدمين. كما نولي أهمية كبيرة لخدمة العملاء والدعم حيث يعمل فريقنا على ضمان تقديم تجربة سلسة ومريحة، مع توفير الدعم الكامل في كل مرحلة من مراحل استخدام التطبيق.

لقد ساعد هذا النهج في تسريع توسع قاعدة مستخدمينا، مما جعل تطبيق سهم من الأسرع نموًا في المملكة العربية السعودية. كما حرصنا على تسهيل وصول مستخدمينا إلى الأسواق العالمية، حيث تمكنا من إطلاق خدمة فتح الحسابات عبر الإنترنت للمواطنين الخليجيين بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية السعودية. هذه الخطوة تعكس قدرة سهم على تلبية احتياجات قاعدة عملاء دولية ومواكبة الطلب المتزايد على خدماتنا في الأسواق العالمية.

3. بصفتها واحدة من الشركات الرائدة في السوق، ما هي المزايا الفريدة التي تقدمها سهم للعملاء مقارنة بالمنافسين؟

ما يميز تطبيق سهم هو تركيزه الكامل على تلبية احتياجات المستخدمين. كل خطوة نتخذها تبدأ بفهم احتياجات عملائنا، الذين يسعون للوصول إلى أسواق متنوعة، والحصول على بيانات فورية، واستخدام أدوات متقدمة تساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة. من هنا، قمنا بتجميع هذه الميزات في تطبيق واحد يتطور بشكل مستمر لتلبية تلك الاحتياجات المتزايدة.

في العام الماضي فقط، قدمنا أكثر من 20 تحديثًا رئيسيًا، كل منها أضاف ميزات جديدة مثل خدمات الاشتراك في الاكتتابات العامة الأولية، والتمويل بالمرابحة، وتعزيز تتبع المؤشرات. مع سهم، أنت لا تستخدم تطبيقًا محدودا، بل هو في تطور مستمر ليتواكب مع احتياجات العملاء.

علاوة على ذلك، فإن البنية التحتية المتقدمة لتطبيق سهم تتيح لنا تنفيذ هذه التحديثات بسرعة وفعالية، حيث نستخدم تحليل البيانات لتخصيص التجربة، كما نقوم بإجراء أبحاث شاملة وجمع ملاحظات المستخدمين بشكل دوري لضمان استمرارنا في التوافق مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.

4. ما هي الرؤية الإستراتيجية لتطبيق سهم في المستقبل، وكيف تخططون لتحقيق التطور المستمر وتوسيع قاعدة المستخدمين؟

رؤيتنا تتمثل في تمكين الأفراد من الوصول إلى الأدوات والمعرفة التي تساعدهم على تحقيق نمو مالي طويل الأمد. نؤمن بأن بناء قاعدة قوية من الثقافة المالية هو الأساس الذي يحتاجه كل مستثمر، سواء كان مبتدئًا أو خبيرًا. لهذا السبب، نحرص على تسهيل الوصول إلى التعليم الاستثماري والأدوات المالية. نحن ملتزمون بتحقيق ذلك من خلال شعارنا: «سهم سهلها لك!»

ولتحقيق هذه الرؤية، سنواصل تحسين تجربة المستخدم، وتوفير المزيد من الموارد التعليمية، وتقديم ميزات متطورة تلبي احتياجات السوق المتغيرة. من خلال هذه الاستراتيجيات، نسعى لتحقيق التطور المستمر مع الحفاظ على مهمتنا في جعل الاستثمار متاحًا للجميع.

5. ما هي المبادرات والخطط التطويرية التي يعمل عليها تطبيق سهم حاليًا، وكيف ستساهم في تحقيق أهداف الشركة في المستقبل؟

نحن حاليًا بصدد تنفيذ مجموعة من التحسينات على تطبيقنا. من أبرز هذه التحسينات إضافة ميزة الوضع الليلي، بالإضافة إلى تطوير أدوات تحليل الحسابات المتقدمة التي ستساعد المستخدمين على فهم محافظهم بشكل أفضل. كما أننا نعمل على توسيع مجموعة المنتجات المالية التي نقدمها، لتوفير المزيد من الخيارات أمام مستخدمينا. هذه التحديثات تأتي كجزء من استراتيجيتنا الشاملة لتحسين وظائف التطبيق وتعزيز تجربة المستخدم، مما يساهم في تحقيق أهدافنا في النمو المستدام وضمان رضا المستخدمين على الدوام.