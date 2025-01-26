وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم في العُلا، مع الرئيس التنفيذي المدير العام لصندوق الودائع والقروض الإيطالي داريو سكانابيكو، مذكرة تفاهم بشأن التعاون التنموي المشترك بين الجانبين، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.

وتهدف المذكرة إلى إنشاء وتعزيز إطار التعاون في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمجالات الحيوية في البلدان المشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة، لتمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز نمو القطاعات التنموية، التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جهود التنمية العالمية، وأفضل الممارسات في التمويل المشترك، وتعظيم الأثر التنموي، لنمو وازدهار الدول النامية حول العالم.

يُذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يعمل منذ تأسيسه في 1974 على تعزيز ركائز التنمية المستدامة في نطاقاتها المختلفة وأشكالها المتعددة في الدول النامية حول العالم، إذ قدّم التمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة إجمالية تُقدَّر بأكثر من 20 مليار دولار في أكثر من 100 دولة نامية، وشملت تلك المشاريع مختلف القطاعات التنموية والحيوية التي تلامس المجتمعات بشكل مباشر.