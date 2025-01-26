ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، 32.12 نقطة، ليقفل عند مستوى 12386.16 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية - 719 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 161 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات المملكة، والباحة، والأسماك، وأبو معطي، والدريس الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسمنت الجوف، وأنابيب، ورسن، والأندلس، ونايس ون، فالأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث راوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.80% و 3.57%.فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وأمريكانا، ومجموعة فتيحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الموسى، والباحة، والراجحي، والدريس، ورسن هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، مرتفعًا 49.70 نقطة، ليقفل عند مستوى 30896.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 53 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم.