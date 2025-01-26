أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة والنقل، أهمية التزام الشاحنات الثقيلة بإجراء الفحص الفني الدوري، الذي سيسهم في تجنب الأعطال المفاجئة، والحد من الحوادث الناجمة عن الأعطال الفنية؛ ما يرفع من مستوى الأمان المروري على الطرقات، ويدعم كفاءة القطاع اللوجستي في المملكة.وشدّدت الهيئتان على ضرورة التزام سائقي الشاحنات بهذا الإجراء وجدولته ضمن المواعيد المحددة، وذلك لتجنّب المخالفات والعقوبات التي قد تترتب على عدم إجراء الفحص الدوري من قبل الجهات ذات العلاقة، موضحتين أنّ جميع الشاحنات المسجلة في المملكة، سواءً كانت شاحنات نقل محلية أو دولية، ملزمة بإجراء الفحص الفني الدوري في المراكز المعتمدة، وحجز الموعد عبر المنصة الرسمية (pti.saso.gov.sa). ويتضمن الفحص الفني التحقق من سلامة الإطارات، وأجهزة الفرامل، والإضاءة، ونظام العادم، إضافة إلى عدة نقاط أخرى تتعلق بسلامة المركبة بشكل عام.وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها الهيئتان والهادفة إلى تقليل الحوادث المرورية المرتبطة بالشاحنات والأثر الناتج عنها، والارتقاء بجودة الخدمات المرتبطة بمنظومة النقل البري بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز السلامة العامة وجودة الحياة، وبما يرسخ مكانة المملكة ويعزز تنافسيتها بصفتها منصة لوجستية عالمية.