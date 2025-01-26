تأكيدًا على التزامها بمواصلة التطوير والارتقاء بخدماتها الطبية، أعلنت شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية (مديكال فقيه) عن حصولها على اعتمادَيْين طبيَّيْن رفيعَيْن؛ الأول من اللجنة الدولية المشتركة JCI والذي يُمنح للمنشآت الصحية التي تلبِّي معايير الجودة والسلامة المعترف بها عالميًا. وتتركز هذه المعايير في سلامة المنشأة وتطبيقها لأعلى معايير جودة الخدمات المقدمة، والثاني من الكلية الأمريكية لعلوم الأمراض CAP، الذي يُمنح للمختبرات الطبية التي تلتزم بأعلى معايير الجودة والكفاءة في التشخيص والرعاية.

ويعدُّ الحصول على اعتماد JCI علامة تميّز لمسيرة مديكال فقيه؛ كونها إحدى المنشآت المعدودة الحاصلة على هذا الاعتماد عالميًا ومحليًا، فيما يعكس الحصول على اعتماد CAP تأكيدًا على التزام مديكال فقيه بتقديم خدمات مخبرية موثوقة ودقيقة، وضمان أعلى معايير الجودة في رعاية المرضى، ضمن مساعيها المستمرة لتحقيق التميّز في جميع جوانب الرعاية الطبية.

وبهذه المناسبة تحدث الدكتور محمد بن أحمد قطب الرئيس التنفيذي لمديكال فقيه قائلاً: في مديكال فقيه، نحن فخورون بأن نكون في طليعة الابتكار والتميّز في مجال الرعاية الصحية في المنطقة، فقد عملنا على تطوير رحلتنا المتجذرة بعمق في التاريخ الغني لخدمة منسوبي مجموعة السعودية والمتقاعدين وعائلاتهم، لتشمل مهمة أوسع تتمثّل في التميّز في تقديم الرعاية الصحية.

وحصولنا على هذه الاعتمادات الرفيعة يؤكد التزامنا بالسعي المستمر في نهجنا التطويري عبر قياس هذا التقدّم بتحقيق المعايير الدولية المطلوبة، والتي تعكس تميّزنا وقدرتنا على مواكبة كل جديد ومتطوّر في المجال الطبي، والابتكار الخلاق الذي يسهم في خدمة الإنسانية والعلوم الطبية.

وأثنى الدكتور قطب على التعاون الايجابي بين مجموعة السعودية ومجموعة فقيه الطبية طيلة الخمسة الأعوام الماضية من الشراكة الإستراتيجية التي تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تدعم تطور وتقدم كافة القطاعات في الدولة ومنها القطاع الصحي بما يشكله من أهمية وحيوية.