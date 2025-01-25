اختتمت المملكة العربية السعودية مشاركتها في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، الذي عقد في مدينة (دافوس) السويسرية في الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري، بإعلان استضافتها، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، اجتماعاً دولياً دورياً رفيع المستوى خاصاً بالمنتدى ابتداءً من النصف الأول من العام 2026.وجاء الإعلان ختاماً مميزاً للمشاركة، إذ استعرض وفد المملكة رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، العديد من إنجازات ومستهدفات المملكة ضمن رؤية المملكة 2030، وتمّت مناقشة مجموعة من الحلول لأبرز التحديات التي تواجه العالم اليوم، وذلك من خلال عدد من الجلسات الحوارية العامة والخاصة، إضافة إلى العديد من الاجتماعات الثنائية وعدد من المقابلات مع وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية.وركز وفد المملكة خلال هذه المشاركة على تعزيز الحوار متعدد الأطراف، وإعادة صياغة نهج الاقتصاد العالمي، ودفع الابتكار التحويلي، وإطلاق الإمكانات البشرية، وتوجيه مختلف التحولات نحو الاستدامة.وضم وفد المملكة رفيع المستوى، وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء والمبعوث الخاص لشؤون المناخ عادل الجبير، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.وشارك أعضاء الوفد في جلسات حوارية رئيسية، من بينها «مستقبل النمو»، و«الدبلوماسية في أوقات الفوضى»، و«حوار شامل حول منظومة الابتكار»، و«تحديات الاقتصادات الناشئة»، و«حماية البيئة وتأمين الإنسان»، و«طرق السفر في المستقبل»، و«الحالة الراهنة لحوكمة الذكاء الاصطناعي»، و«التعلم من قطاع الخدمات»، و«نظرة بعيدة المدى لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، و«التحول الاقتصادي في المملكة»، و«البنية التحتية الصناعية للجيل القادم»، و«آفاق الاقتصاد العالمي».وضمن مشاركة المملكة في المنتدى، نظمت وزارة الاقتصاد والتخطيط جناح مبادرة «SAUDI HOUSE»، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية منها وزارة الصحة، ووزارة النقل والخدمات اللوجيستية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة السياحة، ووزارة الاستثمار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، والهيئة السعودية للسياحة، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وشركة الدرعية، ومركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة.وتمثل هذه المبادرة منصة عالمية استضافت العديد من الجلسات الحوارية بمشاركة عدد من أعضاء وفد المملكة، إضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص المحلي والدولي، إذ تمّت مناقشة أحدث التوجهات المؤثرة في التحول الاجتماعي والاقتصادي محليّاً ودوليّاً، كما تم استعراض مجموعة من الحلول لمختلف التحديات العالمية.وحظي الجناح بأكثر من 5,000 زيارة، إذ اطلع الزوار على رحلة التحول في المملكة ضمن رؤية المملكة 2030 والفرص الاستثمارية المتاحة من خلالها، إضافة إلى الجانب السياحي والثقافي الخاص بالمملكة.