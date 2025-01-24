قال وزير المالية محمد الجدعان إن السعودية لديها استثمارات تفوق 770 مليار دولار في الولايات المتحدة، متوقعاً أن تستمر العلاقات مع واشنطن في الازدهار.وجاءت تصريحات الوزير الجدعان في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا في أعقاب أنباء تفيد بأن السعودية تستعد لزيادة الاستثمارات والتجارة مع الولايات المتحدة بـ600 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.وأضاف الجدعان في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ: «لدينا علاقة قوية للغاية مع الولايات المتحدة على مر السنين. لدينا علاقة استراتيجية للغاية تمتد لأكثر من 8 عقود تعتمد على الاقتصاد والتجارة، وستستمر».وأشار إلى أن العلاقات مع أوروبا والصين ستستمر أيضاً في النمو مع مضي السعودية قدماً في استراتيجيتها لبناء صناعات جديدة وتطوير الاقتصاد غير النفطي. وأضاف أنه في حين تمت إعادة معايرة بعض الخطط في إطار «رؤية 2030» للأخذ في الحسبان الأولويات والمخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد، إلا أن الإصلاحات لا تزال تسير على الطريق الصحيح.