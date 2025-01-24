عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف اجتماعات ثنائية على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 مع رؤساء شركات عالمية، ناقشت الفرص المشتركة في صناعات إستراتيجية واعدة في مقدمتها السيارات، والأغذية، والأدوية، والرعاية الصحية، إضافة إلى استعراض الفرص الواعدة في قطاع التعدين بالمملكة.

وناقشت اللقاءات الفرص الاستثمارية النوعية التي تتيحها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ومقومات المملكة التي تجعلها مركزًا محوريًا لجذب الاستثمارات، وممكناتها التي تقدمها للمستثمرين، كما بحثت الحلول الذكية في التصنيع.

وتضمنت اجتماعاته لقاء مع رئيس شركة «سانوفي - Sanofi» للأدوية والرعاية الصحية، والرئيس التنفيذي لشركة "توبسو -

Topsoe" الرائدة في حلول الطاقة النظيفة، ورئيس مجلس إدارة شركة "فورتسكيو – Fortescue" التعدينية، إضافة إلى رئيس شركة "فولفو - Volvo Cars" لتصنيع السيارات، والرئيس التنفيذي لشركة "بلاديس فوود- Pladis Foods" لصناعة الأغذية.

وتأتي لقاءات وزير الصناعة والثروة المعدنية مع قادة الشركات العالمية خلال مشاركته ضمن وفد المملكة رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.