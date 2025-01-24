عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، سلسلة من الاجتماعات مع كبرى الشركات التقنية ضمن مشاركته ضمن وفد المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، وذلك بهدف تعزيز الشراكة في التقنية والذكاء الاصطناعي والابتكار، لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة.

وعقد السواحة اجتماعاً مع وزير السكك الحديدية والإعلام والبث والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية الهند أشويني فيشناو، لمناقشة سبل دعم الاقتصاد الرقمي والابتكار والتصنيع، واستعراض المبادرات المشتركة ضمن مجلس الشراكة السعودي الهندي.

كما اجتمع مع الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، لمناقشة الشراكة الإستراتيجية وتعزيز الاستثمارات التقنية في الحوسبة السحابية فائقة السعات، والذكاء الاصطناعي لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة والشرق الأوسط من خلال موقع المملكة الإستراتيجي.

وفي إطار جذب الاستثمارات العالمية في القطاعات التقنية، ناقش معاليه مع لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية في مشاريع الابتكار والذكاء الاصطناعي.

كما اجتمع مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Lenovo يوانكينغ يانغ، لمناقشة آفاق الشراكة في مشاريع التصنيع والمشاريع التقنية في المملكة، والتقدم الحالي لخطط واستثمارات الشركة في المملكة.

وتعزيزاً للشراكة في التقنيات الحديثة، اجتمع معاليه مع الرئيس التنفيذي لشركة كوالكم، كريستيانو آمون، لمناقشة توسيع فرص الشراكة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والشبكات الذكية لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي والاستدامة.

وفي اجتماع آخر، ناقش السواحة مع الرئيس التنفيذي لشركة HPE أنطونيو نيري، آفاق الشراكة الإستراتيجية في مجالات التقنيات والحوسبة السحابية وجهود الشركة في توطين الخوادم في المملكة لتعزيز المحتوى المحلي ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة.