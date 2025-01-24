أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، مواصلة المملكة لنهجها في التحول نحو اقتصاد مبتكر ومستدام معتمدة على الذكاء الاصطناعي والابتكار بدعم وتمكين من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مشيراً إلى أن التحولات الاقتصادية الحالية تُعد فرصة غير مسبوقة لتعزيز التعاون الدولي وبناء مستقبل شامل ومستدام قائم على الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية.

وأوضح خلال جلسة حوارية بعنوان «التحولات الاقتصادية في المملكة» ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي يتطلب مزيجاً من التفاؤل الواقعي والتركيز على الأساسيات.

وأكد أن المملكة، أسست لبنية رقمية متطورة أسهمت في جذب استثمارات تجاوزت 10.6 مليار دولار في الحوسبة السحابية من قبل شركات عالمية كبرى مثل أمازون ومايكروسوفت وقوقل.

كما أشار إلى أن المملكة بدعم وتمكين القيادة «أيدها الله» حققت قفزات نوعية في تمكين الكفاءات الرقمية ضمن رؤية 2030، حيث ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في قطاع التقنية من 7% إلى 35%، وتضاعف عدد العاملين في التقنية ليصل إلى 381 ألف موهوب وموهوبة.

وأضاف المهندس السواحة أن المملكة تسعى لسد الفجوة الرقمية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التركيز على التعاون الدولي وسد الفجوات في الحوسبة والبيانات والخوارزميات. واستشهد بنجاحات بارزة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والطاقة، بالإضافة إلى الابتكار في الروبوتات الطبية، الذي تُوج بإجراء أول عملية زراعة قلب باستخدام الروبوت.